20 мая 2025

Ребенок упал с восьмого этажа в Екатеринбурге и выжил

© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего дети выпадают из-за москитной сетки, которая не выдерживает вес малышей
Чаще всего дети выпадают из-за москитной сетки, которая не выдерживает вес малышей Фото:

В Екатеринбурге пятилетний мальчик выпал с восьмого этажа и выжил. Родители находились дома, но не уследили за малышом, рассказали URA.RU в городской полиции.

«На улице Маневровой с восьмого этажа выпал пятилетний мальчик. Ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован в ДГКБ № 9», — поделились в ведомстве. Аналогичный случай был днем 19 мая — из окна второго этажа на улице Июльская выпала трехлетняя девочка, она отделалась ушибами.

В обоих случаях окна были открыты и ничем не защищены. Полиция призывает взрослых быть особенно внимательными с наступлением теплого сезона. Чаще всего причиной падения детей становится москитная сетка, которая не выдерживает веса ребенка, либо неосторожность при нахождении рядом с открытым окном.

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В Екатеринбурге пятилетний мальчик выпал с восьмого этажа и выжил. Родители находились дома, но не уследили за малышом, рассказали URA.RU в городской полиции. «На улице Маневровой с восьмого этажа выпал пятилетний мальчик. Ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован в ДГКБ № 9», — поделились в ведомстве. Аналогичный случай был днем 19 мая — из окна второго этажа на улице Июльская выпала трехлетняя девочка, она отделалась ушибами. В обоих случаях окна были открыты и ничем не защищены. Полиция призывает взрослых быть особенно внимательными с наступлением теплого сезона. Чаще всего причиной падения детей становится москитная сетка, которая не выдерживает веса ребенка, либо неосторожность при нахождении рядом с открытым окном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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