Ребенок упал с восьмого этажа в Екатеринбурге и выжил

В Екатеринбурге пятилетний мальчик выпал с восьмого этажа и выжил. Родители находились дома, но не уследили за малышом, рассказали URA.RU в городской полиции.
«На улице Маневровой с восьмого этажа выпал пятилетний мальчик. Ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован в ДГКБ № 9», — поделились в ведомстве. Аналогичный случай был днем 19 мая — из окна второго этажа на улице Июльская выпала трехлетняя девочка, она отделалась ушибами.
В обоих случаях окна были открыты и ничем не защищены. Полиция призывает взрослых быть особенно внимательными с наступлением теплого сезона. Чаще всего причиной падения детей становится москитная сетка, которая не выдерживает веса ребенка, либо неосторожность при нахождении рядом с открытым окном.
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