В Челябинске изменят маршруты движения трех автобусов

В Челябинске 24 мая будет перекрыто движение на Университетской набережной для проведения соревнований по бегу — Всероссийского полумарафона «ЗаБег. РФ». Автобусы 26, 51 и 214 изменят свои маршруты.
«С 7 до 15 часов 24 мая на время Всероссийского полумарафона „ЗаБег. РФ“ будет закрыто движение по Университетской набережной. Автобусы 26, 51 и 214 изменят маршруты!», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».
Маршруты движения транспорта организуют по временной схеме. 26-й маршрут проследует: ЧВВАКУШ — улица Молодогвардейцев — улица Братьев Кашириных — улица Чичерина — Университетская набережная — улица Академика Королева — вновь улица Братьев Кашириных — поселок Шершни — Агроуниверситет. 51-й маршрут будет ехать от микрорайона Сосновка по улице Братьев Кашириных до улицы Чичерина с разворотом на перекрестке Чичерина и Университетской набережной. Автобусы 214-го маршрута проследуют от Прудного до улицы Молодогвардейцев, при этом объезд микрорайона Академ Риверсайд осуществляться не будет.
Девятый Всероссийский полумарафон с синхронным стартом начнется 24 мая ранним утром. Атлеты побегут от парка Калининского района по Университетской набережной, на длинных дистанциях он достигнут поселка Благодатово.
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