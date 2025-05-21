Прокуратура начала проверку в доме Ставрополя после взрыва газа

В связи со взрывом газа в доме Ставрополя, прокуратура края инициировала проверку исполнения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокуратурой по факту взрыва организована проверка», — сообщили в прокуратуре, пишет ТАСС. В ходе проверки особое внимание будет уделено вопросам технического обслуживания газового оборудования в доме, где произошел взрыв. Прокурор Промышленного района Ставрополя координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия.
В одной из многоэтажек на юго-западе Ставрополя 21 мая произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва пострадали женщина и ребенок.
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