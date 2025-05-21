Прокуратура начала проверку в доме Ставрополя после взрыва газа

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В ходе проверки особое внимание будет уделено вопросам технического обслуживания газового оборудования (архивное фото)
В ходе проверки особое внимание будет уделено вопросам технического обслуживания газового оборудования (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Взрыв в жилом доме Ставрополя

В связи со взрывом газа в доме Ставрополя, прокуратура края инициировала проверку исполнения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратурой по факту взрыва организована проверка», — сообщили в прокуратуре, пишет ТАСС. В ходе проверки особое внимание будет уделено вопросам технического обслуживания газового оборудования в доме, где произошел взрыв. Прокурор Промышленного района Ставрополя координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия.

В одной из многоэтажек на юго-западе Ставрополя 21 мая произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва пострадали женщина и ребенок.

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В связи со взрывом газа в доме Ставрополя, прокуратура края инициировала проверку исполнения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратурой по факту взрыва организована проверка», — сообщили в прокуратуре, пишет ТАСС. В ходе проверки особое внимание будет уделено вопросам технического обслуживания газового оборудования в доме, где произошел взрыв. Прокурор Промышленного района Ставрополя координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия. В одной из многоэтажек на юго-западе Ставрополя 21 мая произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва пострадали женщина и ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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