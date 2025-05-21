Штурм, заложники и вертолет: суперкадры с учений курганских силовиков в объективе URA.RU

В Курганской области силовики провели тактико-специальные учения по пресечению террористического акта на объекте массового скопления людей — Курганской областной филармонии. Было отработано 18 тактических эпизодов, мероприятия получили положительную оценку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ региона.
Учения проводились 21 мая под руководством аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК). По сценарию учений неизвестные лица совершили вооруженное нападение на сотрудников учреждения культуры, взяв в заложники 15 человек. Преступники выдвинули требования о предоставлении вертолета и организации свободного перемещения к Государственной границе. «В рамках введенного режима контртеррористической операции подразделениями специального назначения реализован комплекс учебно-боевых мероприятий, в результате которых условные террористы нейтрализованы», — сообщили в оперативном штабе. Всего было смоделировано 18 тактических эпизодов. Действия всех задействованных подразделений были оценены руководством учений как положительные
Основной целью мероприятия стала отработка взаимодействия силовых структур и экстренных служб при отражении нападения и освобождении заложников. По информации организаторов, в учениях приняли участие территориальные управления ФСБ России, Пограничная служба, МВД, МЧС, Росгвардия, ФСИН, ЛО МВД на транспорте, а также исполнительные органы Курганской области. Подобные мероприятия способствуют укреплению межведомственного взаимодействия и повышению готовности к реагированию на угрозы террористического характера.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане состоятся учения спецслужб. Граждан просили отнестись с пониманием к неудобствам и выполнять указания сотрудников правоохранительных органов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!