Штурм, заложники и вертолет: суперкадры с учений курганских силовиков в объективе URA.RU

В Кургане спецслужбы успешно отработали 18 тактических эпизодов по антитеррору
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане прошли учения силовиков
В Кургане прошли учения силовиков Фото:

В Курганской области силовики провели тактико-специальные учения по пресечению террористического акта на объекте массового скопления людей — Курганской областной филармонии. Было отработано 18 тактических эпизодов, мероприятия получили положительную оценку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

Учения проводились 21 мая под руководством аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК). По сценарию учений неизвестные лица совершили вооруженное нападение на сотрудников учреждения культуры, взяв в заложники 15 человек. Преступники выдвинули требования о предоставлении вертолета и организации свободного перемещения к Государственной границе. «В рамках введенного режима контртеррористической операции подразделениями специального назначения реализован комплекс учебно-боевых мероприятий, в результате которых условные террористы нейтрализованы», — сообщили в оперативном штабе. Всего было смоделировано 18 тактических эпизодов. Действия всех задействованных подразделений были оценены руководством учений как положительные

Основной целью мероприятия стала отработка взаимодействия силовых структур и экстренных служб при отражении нападения и освобождении заложников. По информации организаторов, в учениях приняли участие территориальные управления ФСБ России, Пограничная служба, МВД, МЧС, Росгвардия, ФСИН, ЛО МВД на транспорте, а также исполнительные органы Курганской области. Подобные мероприятия способствуют укреплению межведомственного взаимодействия и повышению готовности к реагированию на угрозы террористического характера.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане состоятся учения спецслужб. Граждан просили отнестись с пониманием к неудобствам и выполнять указания сотрудников правоохранительных органов. 

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В Курганской области силовики провели тактико-специальные учения по пресечению террористического акта на объекте массового скопления людей — Курганской областной филармонии. Было отработано 18 тактических эпизодов, мероприятия получили положительную оценку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ региона. Учения проводились 21 мая под руководством аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК). По сценарию учений неизвестные лица совершили вооруженное нападение на сотрудников учреждения культуры, взяв в заложники 15 человек. Преступники выдвинули требования о предоставлении вертолета и организации свободного перемещения к Государственной границе. «В рамках введенного режима контртеррористической операции подразделениями специального назначения реализован комплекс учебно-боевых мероприятий, в результате которых условные террористы нейтрализованы», — сообщили в оперативном штабе. Всего было смоделировано 18 тактических эпизодов. Действия всех задействованных подразделений были оценены руководством учений как положительные Основной целью мероприятия стала отработка взаимодействия силовых структур и экстренных служб при отражении нападения и освобождении заложников. По информации организаторов, в учениях приняли участие территориальные управления ФСБ России, Пограничная служба, МВД, МЧС, Росгвардия, ФСИН, ЛО МВД на транспорте, а также исполнительные органы Курганской области. Подобные мероприятия способствуют укреплению межведомственного взаимодействия и повышению готовности к реагированию на угрозы террористического характера. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане состоятся учения спецслужб. Граждан просили отнестись с пониманием к неудобствам и выполнять указания сотрудников правоохранительных органов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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