Газовики потребовали с завода Роскосмоса в Миассе 102 миллиона рублей

С обанкроченного Миасского машзавода (ММЗ, Челябинская область), входящего в структуру Роскосмоса, компания «Новатэк-Челябинск» взыскивает 102,2 млн рублей. Как следует из документации арбитражного суда, иск принят к производству.
«Исковое заявление ООО „Новатэк-Челябинск“ принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда.
В суд было подано множество исков «Новатэка» к ММЗ. В 2024 году арбитраж рассмотрел семь заявлений, в 2025 году — очередной иск стал третьим. Всего с начала года газовики предъявили претензий на 229,611 млн рублей. Спорные долги сформировались в декабре 2024 года, феврале и марте 2025 года. Первые два иска суд удовлетворил. Заседание по весенней задолженности пройдет 27 мая.
При подготовке материала URA.RU направил запросы обеим сторонам спора. В случае поступления ответов они будут опубликованы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!