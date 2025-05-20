20 мая 2025

Газовики потребовали с завода Роскосмоса в Миассе 102 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Долг за поставки газа стал предметом очередного спора в суде ММЗ и «Новатэка»
Долг за поставки газа стал предметом очередного спора в суде ММЗ и «Новатэка» Фото:

С обанкроченного Миасского машзавода (ММЗ, Челябинская область), входящего в структуру Роскосмоса, компания «Новатэк-Челябинск» взыскивает 102,2 млн рублей. Как следует из документации арбитражного суда, иск принят к производству.

«Исковое заявление ООО „Новатэк-Челябинск“ принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда.

В суд было подано множество исков «Новатэка» к ММЗ. В 2024 году арбитраж рассмотрел семь заявлений, в 2025 году — очередной иск стал третьим. Всего с начала года газовики предъявили претензий на 229,611 млн рублей. Спорные долги сформировались в декабре 2024 года, феврале и марте 2025 года. Первые два иска суд удовлетворил. Заседание по весенней задолженности пройдет 27 мая.

При подготовке материала URA.RU направил запросы обеим сторонам спора. В случае поступления ответов они будут опубликованы.

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С обанкроченного Миасского машзавода (ММЗ, Челябинская область), входящего в структуру Роскосмоса, компания «Новатэк-Челябинск» взыскивает 102,2 млн рублей. Как следует из документации арбитражного суда, иск принят к производству. «Исковое заявление ООО „Новатэк-Челябинск“ принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда. В суд было подано множество исков «Новатэка» к ММЗ. В 2024 году арбитраж рассмотрел семь заявлений, в 2025 году — очередной иск стал третьим. Всего с начала года газовики предъявили претензий на 229,611 млн рублей. Спорные долги сформировались в декабре 2024 года, феврале и марте 2025 года. Первые два иска суд удовлетворил. Заседание по весенней задолженности пройдет 27 мая. При подготовке материала URA.RU направил запросы обеим сторонам спора. В случае поступления ответов они будут опубликованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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