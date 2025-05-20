20 мая 2025

В Перми хам-начальник обматерил сотрудника за взятки, которых не было

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд встал на сторону подчиненного, которого оскорбил руководитель
Суд встал на сторону подчиненного, которого оскорбил руководитель Фото:

В Перми начальник организации поплатился за то, что оскорблял своего подчиненного. Он обматерил его за получение взяток, которых тот не брал. Копия решения о взыскании денег с руководителя имеется в распоряжении URA.RU.

«Начальник одной из организаций публично оскорбил своего подчиненного за то, что тот по его мнению брал взятки алкоголем и едой. Это был уже не первый подобный случай. Работник компании, которая вывозит мусор, посчитал себя оскорбленным и обратился в суд,» — говорится в решении.

В судебной инстанции были рассмотрены все обстоятельства случившегося, опрошены свидетели, а также изучены другие материалы. После этого было принято решение о том, что руководитель должен выплатить своему подчиненному 25 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Контроль за исполнением был возложен на судебных приставов, которые предупредили хама-начальника об ответственности за уклонение и тот перевел деньги.

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В Перми начальник организации поплатился за то, что оскорблял своего подчиненного. Он обматерил его за получение взяток, которых тот не брал. Копия решения о взыскании денег с руководителя имеется в распоряжении URA.RU. «Начальник одной из организаций публично оскорбил своего подчиненного за то, что тот по его мнению брал взятки алкоголем и едой. Это был уже не первый подобный случай. Работник компании, которая вывозит мусор, посчитал себя оскорбленным и обратился в суд,» — говорится в решении. В судебной инстанции были рассмотрены все обстоятельства случившегося, опрошены свидетели, а также изучены другие материалы. После этого было принято решение о том, что руководитель должен выплатить своему подчиненному 25 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Контроль за исполнением был возложен на судебных приставов, которые предупредили хама-начальника об ответственности за уклонение и тот перевел деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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