В Перми хам-начальник обматерил сотрудника за взятки, которых не было

В Перми начальник организации поплатился за то, что оскорблял своего подчиненного. Он обматерил его за получение взяток, которых тот не брал. Копия решения о взыскании денег с руководителя имеется в распоряжении URA.RU.
«Начальник одной из организаций публично оскорбил своего подчиненного за то, что тот по его мнению брал взятки алкоголем и едой. Это был уже не первый подобный случай. Работник компании, которая вывозит мусор, посчитал себя оскорбленным и обратился в суд,» — говорится в решении.
В судебной инстанции были рассмотрены все обстоятельства случившегося, опрошены свидетели, а также изучены другие материалы. После этого было принято решение о том, что руководитель должен выплатить своему подчиненному 25 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Контроль за исполнением был возложен на судебных приставов, которые предупредили хама-начальника об ответственности за уклонение и тот перевел деньги.
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