В Ставрополе увеличилось число пострадавших после взрыва газа в доме

Три человека пострадали при взрыве газа в доме в Ставрополе
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В результате взрыва газа в Ставрополе пострадало три человека
В результате взрыва газа в Ставрополе пострадало три человека Фото:
новость из сюжета
Взрыв в жилом доме Ставрополя

В Ставрополе возросло количество пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме. Сообщается, что пострадали три человека, среди которых находится ребенок. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Число пострадавших после взрыва газа в Ставрополе возросло», — заявил Владимиров. Ранее сообщалось, что в результате взрыва травмы получила женщина и ребенок.

В Ставрополе в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Тухачевского, 30/8, произошел взрыв бытового газа, повлекший за собой возгорание. Инцидент произошел на верхнем этаже здания. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.

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В Ставрополе возросло количество пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме. Сообщается, что пострадали три человека, среди которых находится ребенок. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. «Число пострадавших после взрыва газа в Ставрополе возросло», — заявил Владимиров. Ранее сообщалось, что в результате взрыва травмы получила женщина и ребенок. В Ставрополе в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Тухачевского, 30/8, произошел взрыв бытового газа, повлекший за собой возгорание. Инцидент произошел на верхнем этаже здания. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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