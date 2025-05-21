В Ставрополе увеличилось число пострадавших после взрыва газа в доме

В Ставрополе возросло количество пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме. Сообщается, что пострадали три человека, среди которых находится ребенок. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Число пострадавших после взрыва газа в Ставрополе возросло», — заявил Владимиров. Ранее сообщалось, что в результате взрыва травмы получила женщина и ребенок.
В Ставрополе в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Тухачевского, 30/8, произошел взрыв бытового газа, повлекший за собой возгорание. Инцидент произошел на верхнем этаже здания. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
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