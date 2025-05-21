Путин провел встречу с врио губернатора Курской области Хинштейном

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Состоялась встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном
Состоялась встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном Фото:

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курскую область. В ходе поездки состоялась встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

«Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном», — говорится в сообщении Кремля. В городе Курчатов Президент провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области.

В рамках рабочей поездки Владимир Путин посетил площадку строящейся Курской атомной электростанции-2. Президент также провел встречу с представителями добровольческих организаций региона.

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Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курскую область. В ходе поездки состоялась встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля. «Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном», — говорится в сообщении Кремля.  В городе Курчатов Президент провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. В рамках рабочей поездки Владимир Путин посетил площадку строящейся Курской атомной электростанции-2. Президент также провел встречу с представителями добровольческих организаций региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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