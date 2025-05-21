В Италии забили тревогу из-за ухудшения отношений с Россией

Глава Итало-российской палаты: санкции подорвали доверие между Италией и Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кризис доверия наблюдается прежде всего между государственными структурами и деловыми кругами
Кризис доверия наблюдается прежде всего между государственными структурами и деловыми кругами Фото:

После введения антироссийских санкций доверие между правительствами и бизнесом Италии и России оказалось подорвано, на восстановление прежних связей уйдут годы. Такую проблему в отношениях между странами обозначил президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.

«Между Италией и Россией исторически было доверие — сейчас этого доверия нет» — заявил Трани в интервью РБК. Он отметил, что санкционные ограничения привели к тому, что российские инвесторы, ранее активно вкладывавшие средства в Италию, столкнулись с невозможностью пользоваться приобретенной недвижимостью и активами. Это коснулось, в частности, владельцев домов и яхт на популярных курортах, таких как Капри и Сардиния.

Глава Итало-российской торговой палаты подчеркнул, что последствия санкций ощущают не только бизнесмены, но и простые граждане Италии. Рост налогов, повышение стоимости электроэнергии, бензина и газа вызывает недоумение у населения, которое напрямую связывает это с внешнеполитическими решениями Евросоюза. Трани обратил внимание, что кризис доверия наблюдается прежде всего между государственными структурами и деловыми кругами, но не между итальянцами и русскими как народами.

С 1965 года Итало-российская торговая палата служит важным каналом для взаимодействия между странами, особенно в периоды политических разногласий. В прошлом, несмотря на существование эмбарго и «железного занавеса», именно через палату реализовывались значимые проекты, такие как создание АвтоВАЗа при поддержке Fiat.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После введения антироссийских санкций доверие между правительствами и бизнесом Италии и России оказалось подорвано, на восстановление прежних связей уйдут годы. Такую проблему в отношениях между странами обозначил президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани. «Между Италией и Россией исторически было доверие — сейчас этого доверия нет» — заявил Трани в интервью РБК. Он отметил, что санкционные ограничения привели к тому, что российские инвесторы, ранее активно вкладывавшие средства в Италию, столкнулись с невозможностью пользоваться приобретенной недвижимостью и активами. Это коснулось, в частности, владельцев домов и яхт на популярных курортах, таких как Капри и Сардиния. Глава Итало-российской торговой палаты подчеркнул, что последствия санкций ощущают не только бизнесмены, но и простые граждане Италии. Рост налогов, повышение стоимости электроэнергии, бензина и газа вызывает недоумение у населения, которое напрямую связывает это с внешнеполитическими решениями Евросоюза. Трани обратил внимание, что кризис доверия наблюдается прежде всего между государственными структурами и деловыми кругами, но не между итальянцами и русскими как народами. С 1965 года Итало-российская торговая палата служит важным каналом для взаимодействия между странами, особенно в периоды политических разногласий. В прошлом, несмотря на существование эмбарго и «железного занавеса», именно через палату реализовывались значимые проекты, такие как создание АвтоВАЗа при поддержке Fiat.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...