Курганцы заметили в зоне антитеррористических учений вертолет. Авиатехника подлетела к месту проведения масштабных учений. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«В зоне учений замечен вертолет. Он подлетел и завис в районе филармонии», — рассказал с места событий за периметром корреспондент.
Отработка антитеррористических мероприятий с воздуха может быть частью учений силовиков. Сотрудники спецслужб отрабатывают меры противодействия террористам.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане оцеплена часть набережной в районе филармонии. Сотрудники спецслужб не пускают горожан за ограждение, где идут учения.
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