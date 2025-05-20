20 мая 2025

Над набережной Кургана в сторону филармонии пролетел вертолет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане вертолет прилетел к месту учений силовиков
В Кургане вертолет прилетел к месту учений силовиков Фото:

Курганцы заметили в зоне антитеррористических учений вертолет. Авиатехника подлетела к месту проведения масштабных учений. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«В зоне учений замечен вертолет. Он подлетел и завис в районе филармонии», — рассказал с места событий за периметром корреспондент.

Отработка антитеррористических мероприятий с воздуха может быть частью учений силовиков. Сотрудники спецслужб отрабатывают меры противодействия террористам.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане оцеплена часть набережной в районе филармонии. Сотрудники спецслужб не пускают горожан за ограждение, где идут учения.

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Курганцы заметили в зоне антитеррористических учений вертолет. Авиатехника подлетела к месту проведения масштабных учений. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «В зоне учений замечен вертолет. Он подлетел и завис в районе филармонии», — рассказал с места событий за периметром корреспондент. Отработка антитеррористических мероприятий с воздуха может быть частью учений силовиков. Сотрудники спецслужб отрабатывают меры противодействия террористам. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане оцеплена часть набережной в районе филармонии. Сотрудники спецслужб не пускают горожан за ограждение, где идут учения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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