Пост главного борца с коррупцией в свердловском правительстве занял прокурор

Новым директором департамента противодействия коррупции свердловского правительства стал заместитель прокурора области Андрей Оборок. Как сообщил URA.RU источник, указ о его назначении врио губернатора Денисом Паслером уже подписан.
«К работе он пока не приступил», — поделился еще один осведомленный собеседник. Обороку 51 год. Он родился в Шадринске Курганской области, окончил юридическую академию, проходил стажировку в курганской прокуратуре, а после сразу начал работать по специальности. С 2003 по 2006 годы был Шадринским межрайонным прокурором, в 2006 возглавил прокуратуру Кургана.
В 2015-м стал начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области, с 2017 года занимал должность челябинского зампрокурора. В 2019 году Оборок занял аналогичный пост в Свердловской области. На сайте региональной прокуратуры также указано, что Оборок является старшим советником юстиции, в статусе зампрокурора курировал, в частности, вопросы исполнение уголовных наказаний и экстрадиции.
Пост директора департамента противодействия коррупции стал вакантным после отставки Ильхама Ширалиева в конце марта. Он ушел на волне коррупционных скандалов, которые сотрясали свердловское правительство последние месяцы. В частности, по обвинению в получении взятки был задержан экс-замминистра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, под следствием находятся и двое его замов.
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