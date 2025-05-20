20 мая 2025

Пост главного борца с коррупцией в свердловском правительстве занял прокурор

Пост директора свердловского департамента противодействия коррупции занял Оборок
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Александра Кондратьева, прокурора Челябинской области. Челябинск, оборок андрей
Андрей Оборок в последние шесть лет трудился в свердловской прокуратуре Фото:
новость из сюжета
Отставки в свердловском правительстве при Паслере

Новым директором департамента противодействия коррупции свердловского правительства стал заместитель прокурора области Андрей Оборок. Как сообщил URA.RU источник, указ о его назначении врио губернатора Денисом Паслером уже подписан.

«К работе он пока не приступил», — поделился еще один осведомленный собеседник. Обороку 51 год. Он родился в Шадринске Курганской области, окончил юридическую академию, проходил стажировку в курганской прокуратуре, а после сразу начал работать по специальности. С 2003 по 2006 годы был Шадринским межрайонным прокурором, в 2006 возглавил прокуратуру Кургана.

В 2015-м стал начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области, с 2017 года занимал должность челябинского зампрокурора. В 2019 году Оборок занял аналогичный пост в Свердловской области. На сайте региональной прокуратуры также указано, что Оборок является старшим советником юстиции, в статусе зампрокурора курировал, в частности, вопросы исполнение уголовных наказаний и экстрадиции.

Пост директора департамента противодействия коррупции стал вакантным после отставки Ильхама Ширалиева в конце марта. Он ушел на волне коррупционных скандалов, которые сотрясали свердловское правительство последние месяцы. В частности, по обвинению в получении взятки был задержан экс-замминистра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, под следствием находятся и двое его замов.

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Новым директором департамента противодействия коррупции свердловского правительства стал заместитель прокурора области Андрей Оборок. Как сообщил URA.RU источник, указ о его назначении врио губернатора Денисом Паслером уже подписан. «К работе он пока не приступил», — поделился еще один осведомленный собеседник. Обороку 51 год. Он родился в Шадринске Курганской области, окончил юридическую академию, проходил стажировку в курганской прокуратуре, а после сразу начал работать по специальности. С 2003 по 2006 годы был Шадринским межрайонным прокурором, в 2006 возглавил прокуратуру Кургана. В 2015-м стал начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области, с 2017 года занимал должность челябинского зампрокурора. В 2019 году Оборок занял аналогичный пост в Свердловской области. На сайте региональной прокуратуры также указано, что Оборок является старшим советником юстиции, в статусе зампрокурора курировал, в частности, вопросы исполнение уголовных наказаний и экстрадиции. Пост директора департамента противодействия коррупции стал вакантным после отставки Ильхама Ширалиева в конце марта. Он ушел на волне коррупционных скандалов, которые сотрясали свердловское правительство последние месяцы. В частности, по обвинению в получении взятки был задержан экс-замминистра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, под следствием находятся и двое его замов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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