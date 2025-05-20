Пост главного борца с коррупцией в свердловском правительстве занял прокурор

Пост директора свердловского департамента противодействия коррупции занял Оборок

21 мая 2025 в 11:36 Размер текста - 17 +

Андрей Оборок в последние шесть лет трудился в свердловской прокуратуре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Отставки в свердловском правительстве при Паслере Новым директором департамента противодействия коррупции свердловского правительства стал заместитель прокурора области Андрей Оборок. Как сообщил URA.RU источник, указ о его назначении врио губернатора Денисом Паслером уже подписан. «К работе он пока не приступил», — поделился еще один осведомленный собеседник. Обороку 51 год. Он родился в Шадринске Курганской области, окончил юридическую академию, проходил стажировку в курганской прокуратуре, а после сразу начал работать по специальности. С 2003 по 2006 годы был Шадринским межрайонным прокурором, в 2006 возглавил прокуратуру Кургана. В 2015-м стал начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области, с 2017 года занимал должность челябинского зампрокурора. В 2019 году Оборок занял аналогичный пост в Свердловской области. На сайте региональной прокуратуры также указано, что Оборок является старшим советником юстиции, в статусе зампрокурора курировал, в частности, вопросы исполнение уголовных наказаний и экстрадиции. Пост директора департамента противодействия коррупции стал вакантным после отставки Ильхама Ширалиева в конце марта. Он ушел на волне коррупционных скандалов, которые сотрясали свердловское правительство последние месяцы. В частности, по обвинению в получении взятки был задержан экс-замминистра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, под следствием находятся и двое его замов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым директором департамента противодействия коррупции свердловского правительства стал заместитель прокурора области Андрей Оборок. Как сообщил URA.RU источник, указ о его назначении врио губернатора Денисом Паслером уже подписан. «К работе он пока не приступил», — поделился еще один осведомленный собеседник. Обороку 51 год. Он родился в Шадринске Курганской области, окончил юридическую академию, проходил стажировку в курганской прокуратуре, а после сразу начал работать по специальности. С 2003 по 2006 годы был Шадринским межрайонным прокурором, в 2006 возглавил прокуратуру Кургана. В 2015-м стал начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области, с 2017 года занимал должность челябинского зампрокурора. В 2019 году Оборок занял аналогичный пост в Свердловской области. На сайте региональной прокуратуры также указано, что Оборок является старшим советником юстиции, в статусе зампрокурора курировал, в частности, вопросы исполнение уголовных наказаний и экстрадиции. Пост директора департамента противодействия коррупции стал вакантным после отставки Ильхама Ширалиева в конце марта. Он ушел на волне коррупционных скандалов, которые сотрясали свердловское правительство последние месяцы. В частности, по обвинению в получении взятки был задержан экс-замминистра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, под следствием находятся и двое его замов.