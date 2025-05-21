Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в многоэтажном доме в Ставрополе

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Дело возбуждено по двум статьям
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Взрыв в жилом доме Ставрополя

Возбуждено уголовного дело поле взрыва газа в доме Ставрополя. Об этом сообщает региональное СУСК РФ.

«В следственном отделе по Промышленному району города Ставрополь СУ СКР по Ставропольскому краю по факту хлопка бытового газа возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Дело возбуждено по двум статьям: умышленное уничтожение или повреждение имущества и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В одном из многоэтажных домов города Ставрополь 21 мая произошел взрыв бытового газа, в результате чего пострадали три человека. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Возбуждено уголовного дело поле взрыва газа в доме Ставрополя. Об этом сообщает региональное СУСК РФ. «В следственном отделе по Промышленному району города Ставрополь СУ СКР по Ставропольскому краю по факту хлопка бытового газа возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Дело возбуждено по двум статьям: умышленное уничтожение или повреждение имущества и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В одном из многоэтажных домов города Ставрополь 21 мая произошел взрыв бытового газа, в результате чего пострадали три человека. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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