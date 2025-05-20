В Челябинске появится новая прогулочная зона в центральном парке Курчатовского района. Объект сдадут раньше срока. В чем уникальность благоустроенного пространства, рассказал мэру города Алексею Лошкину глава подрядной организации «Газоны Урала» Алексей Глаголев.
«Проконтролировали реализацию нацпроекта „Комфортная городская среда“, побывали на нескольких объектах. Подрядчики заверяют, что работы будут завершены раньше сроков, указанных в контрактах, при этом не в ущерб качеству. На центральной аллее сквера на улице Молодогвардейцев уже видны очертания будущего благоустройства», — отметил Лошкин.
Лошкин подчеркнул, что этот парк служит точкой притяжения жителей всего района. Ранее здесь оборудовали сухой фонтан и входную группу. Сумма контракта на благоустройство прогулочной части достигает 30,5 миллиона рублей, а работы должны завершиться к концу июля, но сквер будет готов на месяц раньше срока. На эти средства здесь уложат асфальт, плитку, а также резиновое покрытие, установят малые архитектурные формы и высадят газоны, кустарники, живые изгороди и крупные деревья. Кроме того, подрядчики установят освещение и видеонаблюдение.
При этом особое внимание подрядная организация уделила озеленению. Для того, чтобы сдать объект с большими живыми растениями, их высадили ранней весной, пока они находились в анабиозе. Сейчас они уже распустили листья.
«Объекты благоустройства сдаются обычно к середине или концу лета, однако в это время нельзя высаживать большие растения, они погибнут. Поэтому мы сначала произвели демонтаж, а затем высадили крупномеры, чтобы деревья прижились. Конечно, было сложно обустраивать территорию вокруг живых объектов, но по-другому не выйдет», — уточнил Глаголев.
Другим объектом благоустройства стала территория возле дома №78 на Комсомольском проспекте. Сумма контракта достигает 8,2 миллиона рублей — за эти средства здесь уложат асфальт, плитку и резиновое покрытие, обустроят видеонаблюдение и освещение. По контракту работы должны будут завершиться к 15 июля, но объект так же сдадут раньше.
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