Участники проекта «Герои Югры» поедут в командировку для изучения экономики ХМАО

В Нягани 24 мая начнется второй курс обучения участников боевых действий для подготовки к работе во властных структурах региона. Об этом сообщил telegram-канал окружных властей.
«В Нягани пройдет второй очный модуль программы „Герои Югры“. Участникам боевых действий предстоит разобраться в особенностях социально-экономического развития региона. Обучение стартует 24 мая и продлится до 1 июня», — следует из сообщения Югра Z.
Бойцам предстоит изучат особенности социально-экономического развития региона. Участники программы пройдут тренинги, посвященные бюджетно-налоговой системе, демографической ситуации и вопросам социального развития ХМАО.
Первый этап очного обучения прошел в Ханты-Мансийске в апреле. В этот раз занятия состоятся в неформальной обстановке — участники снова встретятся со своими наставниками для обмена опытом и обсуждения профессиональных вопросов. Программа «Герои Югры» — аналог федеральной образовательной программы «Время героев», рассчитана на развитие управленческих компетенций у ветеранов и поддержку их интеграции в сферу государственного управления.
Ранее URA.RU сообщало, что подопечный проекта «Герои Югры» получил пост в команде детского омбудсмена ХМАО. До участия в специальной военной операции Владимир Николаевич занимал должность в Ханты-Мансийском районном суде.
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