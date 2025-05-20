20 мая 2025

В Кургане семья с детьми стояла на балконе из-за пожара в ожидании спасения. Видео

В Кургане в пятиэтажке по улице Урицкого загорелась квартира
© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание произошло на четвертом этаже
Возгорание произошло на четвертом этаже Фото:

В Кургане в пятиэтажке по улице Урицкого горела квартира. Семья с детьми вышла на балкон и ждала сотрудников МЧС. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Сегодня утром на Урицкого горела квартира», — пишут в группе «ТИПИЧНЫЙ КУРГАН» в соцсети «ВКонтакте». На видео сотрудник МЧС забирается по лестнице на четвертый этаж, где горит квартира. На балконе женщина с ребенком.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.

Ранее в Кургане уже происходили крупные пожары в жилых домах. Так, в мае загорелась квартира на пятом этаже дома 1В в микрорайоне Рябково, для ликвидации возгорания привлекались девять пожарных и три единицы техники. Тогда площадь пожара составила 12 квадратных метров, и оперативные службы полностью ликвидировали огонь за час.

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В Кургане в пятиэтажке по улице Урицкого горела квартира. Семья с детьми вышла на балкон и ждала сотрудников МЧС. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «Сегодня утром на Урицкого горела квартира», — пишут в группе «ТИПИЧНЫЙ КУРГАН» в соцсети «ВКонтакте». На видео сотрудник МЧС забирается по лестнице на четвертый этаж, где горит квартира. На балконе женщина с ребенком. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается. Ранее в Кургане уже происходили крупные пожары в жилых домах. Так, в мае загорелась квартира на пятом этаже дома 1В в микрорайоне Рябково, для ликвидации возгорания привлекались девять пожарных и три единицы техники. Тогда площадь пожара составила 12 квадратных метров, и оперативные службы полностью ликвидировали огонь за час.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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