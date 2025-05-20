В Кургане в пятиэтажке по улице Урицкого горела квартира. Семья с детьми вышла на балкон и ждала сотрудников МЧС. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«Сегодня утром на Урицкого горела квартира», — пишут в группе «ТИПИЧНЫЙ КУРГАН» в соцсети «ВКонтакте». На видео сотрудник МЧС забирается по лестнице на четвертый этаж, где горит квартира. На балконе женщина с ребенком.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.
Ранее в Кургане уже происходили крупные пожары в жилых домах. Так, в мае загорелась квартира на пятом этаже дома 1В в микрорайоне Рябково, для ликвидации возгорания привлекались девять пожарных и три единицы техники. Тогда площадь пожара составила 12 квадратных метров, и оперативные службы полностью ликвидировали огонь за час.
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