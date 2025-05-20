20 мая 2025

У мальчика, выпавшего в Екатеринбурге с 8 этажа, умерла мама

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктория Земляная. Свердловская область, пос. Белоярский , ребенок, мальчик, частный дом
Отец воспитывал сына один (архивное фото) Фото:

Пятилетнего мальчика, который выпал с 8 этажа в Екатеринбурге и выжил, воспитывает один отец. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Мама у мальчика умерла, поэтому заботился о сыне один отец. В момент ЧП он стирал в ванной комнате, поэтому и случилась беда», — объяснил собеседник агентства.

Малыш выпал из окна на улице Маневровая. Он выжил, но получил тяжелые травмы. Сейчас за его жизнь борются врачи детской больницы №9. Полиция Екатеринбурга призывает родителей быть внимательнее, особенно в весенне-летний период, и не оставлять детей без присмотра.

В этом доме случилась трагедия
В этом доме случилась трагедия
Фото:

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Пятилетнего мальчика, который выпал с 8 этажа в Екатеринбурге и выжил, воспитывает один отец. Об этом URA.RU сообщил источник. «Мама у мальчика умерла, поэтому заботился о сыне один отец. В момент ЧП он стирал в ванной комнате, поэтому и случилась беда», — объяснил собеседник агентства. Малыш выпал из окна на улице Маневровая. Он выжил, но получил тяжелые травмы. Сейчас за его жизнь борются врачи детской больницы №9. Полиция Екатеринбурга призывает родителей быть внимательнее, особенно в весенне-летний период, и не оставлять детей без присмотра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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