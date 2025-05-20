У мальчика, выпавшего в Екатеринбурге с 8 этажа, умерла мама

21 мая 2025 в 12:41 Размер текста - 17 +

Отец воспитывал сына один (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Пятилетнего мальчика, который выпал с 8 этажа в Екатеринбурге и выжил, воспитывает один отец. Об этом URA.RU сообщил источник. «Мама у мальчика умерла, поэтому заботился о сыне один отец. В момент ЧП он стирал в ванной комнате, поэтому и случилась беда», — объяснил собеседник агентства. Малыш выпал из окна на улице Маневровая. Он выжил, но получил тяжелые травмы. Сейчас за его жизнь борются врачи детской больницы №9. Полиция Екатеринбурга призывает родителей быть внимательнее, особенно в весенне-летний период, и не оставлять детей без присмотра. В этом доме случилась трагедия Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пятилетнего мальчика, который выпал с 8 этажа в Екатеринбурге и выжил, воспитывает один отец. Об этом URA.RU сообщил источник. «Мама у мальчика умерла, поэтому заботился о сыне один отец. В момент ЧП он стирал в ванной комнате, поэтому и случилась беда», — объяснил собеседник агентства. Малыш выпал из окна на улице Маневровая. Он выжил, но получил тяжелые травмы. Сейчас за его жизнь борются врачи детской больницы №9. Полиция Екатеринбурга призывает родителей быть внимательнее, особенно в весенне-летний период, и не оставлять детей без присмотра.