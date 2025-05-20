Пятилетний малыш, выживший после падения с 8-го этажа в Екатеринбурге, забрался на подоконник, пока его отец отвлекся на бытовые проблемы. Подробности URA.RU рассказал источник.
«Отец в момент ЧП ушел в ванную комнату, он затеял стирку. А вскоре прибежал перепуганный сосед и сообщил, что его сын выпал. Когда отец выбежал на улицу, ребенка уже забирала скорая. Он получил тяжелые травмы, но выжил», — объяснил собеседник агентства.
Вероятно, мальчик сам забрался на подоконник. Было ли оно открыто, была ли на нем москитная сетка и что именно случилось перед падением, сейчас выясняет полиция.
Как уже сообщало агентство, несчастье случилось накануне, 20 мая, на улице Маневровая. Полиция призывает взрослых быть особенно внимательными с наступлением весны и лета. Чаще всего причиной падения детей становится москитная сетка, которая не выдерживает веса малышей. Также среди частых причин — неосторожность при нахождении рядом с открытым окном.
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