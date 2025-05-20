20 мая 2025

Почему 5-летний мальчик выпал в Екатеринбурге с 8-го этажа. Фото

В Екатеринбурге 5-летний мальчик выпал с 8-го этажа, пока его отец стирал вещи
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок забрался на подоконник, пока отец ушел в ванную Фото:

Пятилетний малыш, выживший после падения с 8-го этажа в Екатеринбурге, забрался на подоконник, пока его отец отвлекся на бытовые проблемы. Подробности URA.RU рассказал источник.

«Отец в момент ЧП ушел в ванную комнату, он затеял стирку. А вскоре прибежал перепуганный сосед и сообщил, что его сын выпал. Когда отец выбежал на улицу, ребенка уже забирала скорая. Он получил тяжелые травмы, но выжил», — объяснил собеседник агентства.

Вероятно, мальчик сам забрался на подоконник. Было ли оно открыто, была ли на нем москитная сетка и что именно случилось перед падением, сейчас выясняет полиция.

Как уже сообщало агентство, несчастье случилось накануне, 20 мая, на улице Маневровая. Полиция призывает взрослых быть особенно внимательными с наступлением весны и лета. Чаще всего причиной падения детей становится москитная сетка, которая не выдерживает веса малышей. Также среди частых причин — неосторожность при нахождении рядом с открытым окном.

Дом, где произошла трагедия
Дом, где произошла трагедия
Фото:

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Пятилетний малыш, выживший после падения с 8-го этажа в Екатеринбурге, забрался на подоконник, пока его отец отвлекся на бытовые проблемы. Подробности URA.RU рассказал источник. «Отец в момент ЧП ушел в ванную комнату, он затеял стирку. А вскоре прибежал перепуганный сосед и сообщил, что его сын выпал. Когда отец выбежал на улицу, ребенка уже забирала скорая. Он получил тяжелые травмы, но выжил», — объяснил собеседник агентства. Вероятно, мальчик сам забрался на подоконник. Было ли оно открыто, была ли на нем москитная сетка и что именно случилось перед падением, сейчас выясняет полиция. Как уже сообщало агентство, несчастье случилось накануне, 20 мая, на улице Маневровая. Полиция призывает взрослых быть особенно внимательными с наступлением весны и лета. Чаще всего причиной падения детей становится москитная сетка, которая не выдерживает веса малышей. Также среди частых причин — неосторожность при нахождении рядом с открытым окном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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