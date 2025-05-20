В Екатеринбурге 5-летний мальчик выпал с 8-го этажа, пока его отец стирал вещи

Ребенок забрался на подоконник, пока отец ушел в ванную Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пятилетний малыш, выживший после падения с 8-го этажа в Екатеринбурге, забрался на подоконник, пока его отец отвлекся на бытовые проблемы. Подробности URA.RU рассказал источник.

«Отец в момент ЧП ушел в ванную комнату, он затеял стирку. А вскоре прибежал перепуганный сосед и сообщил, что его сын выпал. Когда отец выбежал на улицу, ребенка уже забирала скорая. Он получил тяжелые травмы, но выжил», — объяснил собеседник агентства.

Вероятно, мальчик сам забрался на подоконник. Было ли оно открыто, была ли на нем москитная сетка и что именно случилось перед падением, сейчас выясняет полиция.

Как уже сообщало агентство, несчастье случилось накануне, 20 мая, на улице Маневровая. Полиция призывает взрослых быть особенно внимательными с наступлением весны и лета. Чаще всего причиной падения детей становится москитная сетка, которая не выдерживает веса малышей. Также среди частых причин — неосторожность при нахождении рядом с открытым окном.

Дом, где произошла трагедия Фото: Сергей Бодров © URA.RU