Путин подумает над расширением льготной ипотеки в Курской области

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Власти обсудят вопрос расширения льготной ипотеки в Курской области
Власти обсудят вопрос расширения льготной ипотеки в Курской области Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть вопрос расширения программы льготной ипотеки для жителей Курской области. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Курчатов.

«Обязательно посмотрим, мы все понимаем, в какой ситуации люди. <...> Мы сохраняем эту льготную ипотеку на Дальнем Востоке, в пострадавших районах Курской области и так далее», — сообщил Путин на встрече с волонтерами в Курске. На рассмотрение пойдет вопрос увеличения количества жителей региона, которые смогут воспользоваться данной мерой поддержки.

Путин посетил с рабочим визитом Курскую область. В городе Курчатов глава государства провел совещание с представителями муниципальных властей региона и волонтерами. В ходе поездки особое внимание было уделено проверке хода строительства второй очереди Курской атомной электростанции.

В Курской области 21 марта стартовала программа льготной ипотеки со ставкой 2%. Воспользоваться данным предложением могут граждане, получившие государственную поддержку и включенные в соответствующий список на предоставление помощи. 

Максимальная сумма займа составляет 6 миллионов рублей. Минимальный первоначальный взнос равен 10% от стоимости приобретаемой недвижимости. Оформить кредит по данной программе возможно как на строительство индивидуального жилого дома, так и на приобретение квартиры — как в новостройке, так и на вторичном рынке.

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Президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть вопрос расширения программы льготной ипотеки для жителей Курской области. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Курчатов. «Обязательно посмотрим, мы все понимаем, в какой ситуации люди. <...> Мы сохраняем эту льготную ипотеку на Дальнем Востоке, в пострадавших районах Курской области и так далее», — сообщил Путин на встрече с волонтерами в Курске. На рассмотрение пойдет вопрос увеличения количества жителей региона, которые смогут воспользоваться данной мерой поддержки. Путин посетил с рабочим визитом Курскую область. В городе Курчатов глава государства провел совещание с представителями муниципальных властей региона и волонтерами. В ходе поездки особое внимание было уделено проверке хода строительства второй очереди Курской атомной электростанции. В Курской области 21 марта стартовала программа льготной ипотеки со ставкой 2%. Воспользоваться данным предложением могут граждане, получившие государственную поддержку и включенные в соответствующий список на предоставление помощи.  Максимальная сумма займа составляет 6 миллионов рублей. Минимальный первоначальный взнос равен 10% от стоимости приобретаемой недвижимости. Оформить кредит по данной программе возможно как на строительство индивидуального жилого дома, так и на приобретение квартиры — как в новостройке, так и на вторичном рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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