Путин подумает над расширением льготной ипотеки в Курской области

Президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть вопрос расширения программы льготной ипотеки для жителей Курской области. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Курчатов.
«Обязательно посмотрим, мы все понимаем, в какой ситуации люди. <...> Мы сохраняем эту льготную ипотеку на Дальнем Востоке, в пострадавших районах Курской области и так далее», — сообщил Путин на встрече с волонтерами в Курске. На рассмотрение пойдет вопрос увеличения количества жителей региона, которые смогут воспользоваться данной мерой поддержки.
Путин посетил с рабочим визитом Курскую область. В городе Курчатов глава государства провел совещание с представителями муниципальных властей региона и волонтерами. В ходе поездки особое внимание было уделено проверке хода строительства второй очереди Курской атомной электростанции.
В Курской области 21 марта стартовала программа льготной ипотеки со ставкой 2%. Воспользоваться данным предложением могут граждане, получившие государственную поддержку и включенные в соответствующий список на предоставление помощи.
Максимальная сумма займа составляет 6 миллионов рублей. Минимальный первоначальный взнос равен 10% от стоимости приобретаемой недвижимости. Оформить кредит по данной программе возможно как на строительство индивидуального жилого дома, так и на приобретение квартиры — как в новостройке, так и на вторичном рынке.
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