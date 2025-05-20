Унизившего техничку активиста МГЕР из ХМАО исключили из «Единой России»

Унизившего техничку активиста из Нефтеюганска (ХМАО) Альберта Афлятунова исключили из «Единой России». В местном отделении URA.RU сообщили, что заседание прошло утром 21 мая.
«Местный политсовет и президиум регионального политсовета исключили данного члена из партии. Причина — несоответствие его поведения уставу», — прокомментировала председатель Нефтеюганского отделения ЕР Светлана Старкова.
Сам Афлятунов во время ночного стрима был на 80% уверен в таком решении политсовета. Он пожаловался подписчикам, что все хорошее, что он сделал, быстро забыли на фоне скандала.
Унизивший техничку теперь уже бывший активист МГЕР Нефтеюганска покаялся в церкви и объяснил свое поведение. Ночью он провел трехчасовой прямой эфир, в котором заявил, что так бурно отреагировал на претензии уборщицы Рамили, не пускавшей его в библиотеку в выходной день, якобы из-за комплексов — с ним в штабе ЕР Нефтеюганска оказалась его девушка, перед которой Афлятунов не хотел терять лицо.
Ранее URA.RU писало о том, что нефтеюганский единоросс Альберт Афлятунов унизил уборщицу в местном отделении партии, которая не пускала его в здание в выходной день. Активист принялся оскорблять ее и заявил о своих связях с депутатами и чиновниками.
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