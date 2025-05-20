20 мая 2025

Владимиру Путину доложили о помощи, которую Тюмень оказывает Курской области

Владимиру Путину доложили о гуманитарных грузах из Тюмени для Курска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча состоялась в рамках визита главы государства в Курскую область
Встреча состоялась в рамках визита главы государства в Курскую область Фото:

Президенту России Владимиру Путину на встрече в Курске доложили о поддержке, которую Тюмень оказывает региону. Об этом заявили представители местных добровольческих организаций в рамках поездки главы государства в Курскую область. 

«Недавно пришел из Тюмени груз. За сегодняшний день часть груза мы уже передали на направление Курчатов. Работа идет и по другим направлениям. Отправляем то, в чем нуждаются местные», — отметили добровольцы. 

Ранее из Тюмени были отправлены гуманитарные конвои для поддержки участников специальной военной операции и жителей регионов, куда поступает помощь. Так, недавно был отправлен 29-й конвой, включавший автомобили, в том числе машины скорой помощи, и другие необходимые грузы, которые распределяются между подразделениями и организациями, нуждающимися в поддержке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президенту России Владимиру Путину на встрече в Курске доложили о поддержке, которую Тюмень оказывает региону. Об этом заявили представители местных добровольческих организаций в рамках поездки главы государства в Курскую область.  «Недавно пришел из Тюмени груз. За сегодняшний день часть груза мы уже передали на направление Курчатов. Работа идет и по другим направлениям. Отправляем то, в чем нуждаются местные», — отметили добровольцы.  Ранее из Тюмени были отправлены гуманитарные конвои для поддержки участников специальной военной операции и жителей регионов, куда поступает помощь. Так, недавно был отправлен 29-й конвой, включавший автомобили, в том числе машины скорой помощи, и другие необходимые грузы, которые распределяются между подразделениями и организациями, нуждающимися в поддержке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...