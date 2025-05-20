Владимиру Путину доложили о помощи, которую Тюмень оказывает Курской области

Президенту России Владимиру Путину на встрече в Курске доложили о поддержке, которую Тюмень оказывает региону. Об этом заявили представители местных добровольческих организаций в рамках поездки главы государства в Курскую область.
«Недавно пришел из Тюмени груз. За сегодняшний день часть груза мы уже передали на направление Курчатов. Работа идет и по другим направлениям. Отправляем то, в чем нуждаются местные», — отметили добровольцы.
Ранее из Тюмени были отправлены гуманитарные конвои для поддержки участников специальной военной операции и жителей регионов, куда поступает помощь. Так, недавно был отправлен 29-й конвой, включавший автомобили, в том числе машины скорой помощи, и другие необходимые грузы, которые распределяются между подразделениями и организациями, нуждающимися в поддержке.
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