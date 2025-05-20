20 мая 2025

«Упал на капот»: как выжил мальчик, рухнув с 8 этажа в Екатеринбурге. Фото

Мальчика, выпавшего в Екатеринбурге с 5 этажа, спасла машина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На этом месте стоял автомобиль, который спас ребенка
На этом месте стоял автомобиль, который спас ребенка Фото:

Пятилетнего мальчика, который выпал в Екатеринбурге с 8 этажа, спас автомобиль. Именно иномарка, на которую приземлился ребенок, смягчила удар, сообщил URA.RU источник.

«Под окнами стоял припаркованный автомобиль Hyundai. Мальчик упал прямо на капот, вероятно, это и спасло ему жизнь», — объяснил собеседник агентства и поделился фото, которое сразу после ЧП сделали очевидцы. На кадре видно, что на капоте осталась глубокая вмятина.

Пятилетний мальчик выпал из окна на улице Маневровая. В этот момент его отец был в ванной и занимался стиркой. Мужчина один воспитывает сына — мама ребенка умерла. Сейчас за жизнь малыша борются врачи.

На капоте авто осталась глубокая вмятина
На капоте авто осталась глубокая вмятина
Мальчик забрался на подоконник, пока отца не было рядом
Мальчик забрался на подоконник, пока отца не было рядом
Фото:

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Пятилетнего мальчика, который выпал в Екатеринбурге с 8 этажа, спас автомобиль. Именно иномарка, на которую приземлился ребенок, смягчила удар, сообщил URA.RU источник. «Под окнами стоял припаркованный автомобиль Hyundai. Мальчик упал прямо на капот, вероятно, это и спасло ему жизнь», — объяснил собеседник агентства и поделился фото, которое сразу после ЧП сделали очевидцы. На кадре видно, что на капоте осталась глубокая вмятина. Пятилетний мальчик выпал из окна на улице Маневровая. В этот момент его отец был в ванной и занимался стиркой. Мужчина один воспитывает сына — мама ребенка умерла. Сейчас за жизнь малыша борются врачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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