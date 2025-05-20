«Упал на капот»: как выжил мальчик, рухнув с 8 этажа в Екатеринбурге. Фото

Мальчика, выпавшего в Екатеринбурге с 5 этажа, спасла машина

21 мая 2025 в 12:51 Размер текста - 17 +

На этом месте стоял автомобиль, который спас ребенка Фото: Сергей Бодров © URA.RU Пятилетнего мальчика, который выпал в Екатеринбурге с 8 этажа, спас автомобиль. Именно иномарка, на которую приземлился ребенок, смягчила удар, сообщил URA.RU источник. «Под окнами стоял припаркованный автомобиль Hyundai. Мальчик упал прямо на капот, вероятно, это и спасло ему жизнь», — объяснил собеседник агентства и поделился фото, которое сразу после ЧП сделали очевидцы. На кадре видно, что на капоте осталась глубокая вмятина. Пятилетний мальчик выпал из окна на улице Маневровая. В этот момент его отец был в ванной и занимался стиркой. Мужчина один воспитывает сына — мама ребенка умерла. Сейчас за жизнь малыша борются врачи. На капоте авто осталась глубокая вмятина Фото сделано очевидцами происшествия Мальчик забрался на подоконник, пока отца не было рядом Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пятилетнего мальчика, который выпал в Екатеринбурге с 8 этажа, спас автомобиль. Именно иномарка, на которую приземлился ребенок, смягчила удар, сообщил URA.RU источник. «Под окнами стоял припаркованный автомобиль Hyundai. Мальчик упал прямо на капот, вероятно, это и спасло ему жизнь», — объяснил собеседник агентства и поделился фото, которое сразу после ЧП сделали очевидцы. На кадре видно, что на капоте осталась глубокая вмятина. Пятилетний мальчик выпал из окна на улице Маневровая. В этот момент его отец был в ванной и занимался стиркой. Мужчина один воспитывает сына — мама ребенка умерла. Сейчас за жизнь малыша борются врачи.