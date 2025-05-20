Пятилетнего мальчика, который выпал в Екатеринбурге с 8 этажа, спас автомобиль. Именно иномарка, на которую приземлился ребенок, смягчила удар, сообщил URA.RU источник.
«Под окнами стоял припаркованный автомобиль Hyundai. Мальчик упал прямо на капот, вероятно, это и спасло ему жизнь», — объяснил собеседник агентства и поделился фото, которое сразу после ЧП сделали очевидцы. На кадре видно, что на капоте осталась глубокая вмятина.
Пятилетний мальчик выпал из окна на улице Маневровая. В этот момент его отец был в ванной и занимался стиркой. Мужчина один воспитывает сына — мама ребенка умерла. Сейчас за жизнь малыша борются врачи.
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