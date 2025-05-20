20 мая 2025

В ХМАО школьники из многодетных семей будут бесплатно ездить на такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети из многодетных семей в ХМАО будут ездить на такси бесплатно
Дети из многодетных семей в ХМАО будут ездить на такси бесплатно Фото:

Власти Югры намерены сделать социальное такси бесплатным для первоклассников из многодетных семей. Департамент социального развития региона подготовил соответствующий законопроект.

«Изменения в закон о бесплатном проезде первоклассников из многодетных семей вступят в силу к началу нового учебного года. Эта мера облегчит поездки детей в школу, детские поликлиники и другие учреждения, снизит финансовую нагрузку многодетных», — следует из пояснительной записки к законопроекту. 

Воспользоваться услугой смогут родители с детьми до восьми лет. Но льготная поездка будет предоставляться при условии перевозки не менее двух детей одновременно.

Сейчас в ХМАО проживает порядка 42 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается почти 130 тысяч детей. Помимо инициативы по бесплатному социальному такси, власти ХМАО реализуют и другие меры поддержки: например, в 20 муниципалитетах уже организован бесплатный подвоз детей к школам, включая отдаленные и труднодоступные районы округа.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО внесло изменения в порядок предоставления социальной помощи. В приоритете — многодетные семьи, семьи с детьми и участников СВО.

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Власти Югры намерены сделать социальное такси бесплатным для первоклассников из многодетных семей. Департамент социального развития региона подготовил соответствующий законопроект. «Изменения в закон о бесплатном проезде первоклассников из многодетных семей вступят в силу к началу нового учебного года. Эта мера облегчит поездки детей в школу, детские поликлиники и другие учреждения, снизит финансовую нагрузку многодетных», — следует из пояснительной записки к законопроекту.  Воспользоваться услугой смогут родители с детьми до восьми лет. Но льготная поездка будет предоставляться при условии перевозки не менее двух детей одновременно. Сейчас в ХМАО проживает порядка 42 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается почти 130 тысяч детей. Помимо инициативы по бесплатному социальному такси, власти ХМАО реализуют и другие меры поддержки: например, в 20 муниципалитетах уже организован бесплатный подвоз детей к школам, включая отдаленные и труднодоступные районы округа. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО внесло изменения в порядок предоставления социальной помощи. В приоритете — многодетные семьи, семьи с детьми и участников СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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