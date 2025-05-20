В ХМАО школьники из многодетных семей будут бесплатно ездить на такси

Власти Югры намерены сделать социальное такси бесплатным для первоклассников из многодетных семей. Департамент социального развития региона подготовил соответствующий законопроект.
«Изменения в закон о бесплатном проезде первоклассников из многодетных семей вступят в силу к началу нового учебного года. Эта мера облегчит поездки детей в школу, детские поликлиники и другие учреждения, снизит финансовую нагрузку многодетных», — следует из пояснительной записки к законопроекту.
Воспользоваться услугой смогут родители с детьми до восьми лет. Но льготная поездка будет предоставляться при условии перевозки не менее двух детей одновременно.
Сейчас в ХМАО проживает порядка 42 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается почти 130 тысяч детей. Помимо инициативы по бесплатному социальному такси, власти ХМАО реализуют и другие меры поддержки: например, в 20 муниципалитетах уже организован бесплатный подвоз детей к школам, включая отдаленные и труднодоступные районы округа.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО внесло изменения в порядок предоставления социальной помощи. В приоритете — многодетные семьи, семьи с детьми и участников СВО.
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