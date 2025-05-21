Миллиардер из списка Forbes Ильтяков — эксклюзивно URA.RU: как продвинуть мясной бизнес Кургана на Урале

Миллиардер из десятки депутатов-богачей по версии Forbes и владелец мясоперерабатывающего предприятия Дмитрий Ильтяков расширяет сеть своих магазинов на Урале. В этом году крупнейший мясокомбинат Урала и Западной Сибири готовится отметить 30-летний юбилей. Об амбициозных планах одного из флагманов перерабатывающей промышленности, расширению сети мясных магазинов и опыте торговли в Германии — Ильтяков эксклюзивно рассказал URA.RU.
— Дмитрий Владимирович, ваша продукция перестала быть дешевой и ее не увидишь на полке с нишевой колбасой. Почему вы ориентируетесь на более элитный, но дорогой продукт?
Мы со многими мясниками очень хорошо знакомы. Я больше слежу за тем, чтобы не лезть в супер-эконом класс. С ним всегда есть риск, поэтому мы из него уже вышли. Если от такого продукта оскомина на языке и сам не ешь, то зачем это производить? Поэтому мы принципиально с супер-эконом классом больше не работаем. На дешевой полке нас нет. Тем более, сейчас спрос уже ушел в более дорогую сторону. Элитную колбасу стали покупать гораздо чаще.
Все должно быть сделано по ГОСТу. Быть ближе к тому, чтобы режим чести мясника соблюдать.
— Россияне традиционно любят колбасу и следят за ценами. В прошлом году неприятным сюрпризом стало резкое повышение цен, особенно к Новому году. А что будет с ценами на колбасу к новому 2026-ому году? Ожидается ли повышение и какие факторы на это могут повлиять?
По отчетам и прогнозам Мясного союза России ничего не слышно о повышении цен. Все будет зависеть только от ценника на мясо. Если он увеличится, то и стоимость колбасы подрастет. Остальные факторы — заработная плата, электроэнергия, бензин, солярка — не сильно влияют на стоимость. Скачок цен на мясо на 1-3 % не отразится на стоимости колбасы. А вот такие скачки на мясо, когда лопатка стоила 108, а стала стоить 300 рублей, отразятся.
За прошлый год цена на мясо росла три раза. Три раза! Откуда она растет? Мое мнение — она растет искусственно. Мы сами же держим свинину, понимаем сколько примерно стоят добавки, сколько стоит накормить свиней и вырастит ли себестоимость на нее. Насколько это оправдано на самом деле — уже не мне рассуждать.
— Вы не раз заявляли, что строите свинокомплексы для закрытия вопроса с сырьем и в планах новые. Как вы собираетесь справляться с огромными инвестиционными затратами и рисками? И в целом какие планы?
Планы, чтобы поля, где мы выращиваем культуры для вскармливания наших животных, свинокомплекс, элеватор, комбикормовый завод, убой и производство — заработало в замкнутом цикле хотя бы на 90%. Сегодня посевных культур нам не хватает, чтобы накормить всех наших поросят. Приходится докупать. То есть мы должны сделать так, чтобы мы закрыли этот вопрос и сами себя обеспечивали всем необходимым. На сегодняшний день у нас есть два свинокомплекса, но по сырью свиней мы закрываем свое производство на 35% процентов. Все остальное также докупаем. Чтобы эту тему закрыть нам необходимо построить еще три свинокомплекса, а это очень большие затраты. Про говядину, я вообще не говорю, это пока даже в мои мечты не входит.
Я считаю, что производство должно быть аккумулированным. Там должны быть специалисты, которые интуитивно знают, что нужно делать и чем заниматься. Максимально мы это делаем в одном месте —в селе Частоозерье, где находится мясокомбинат.
Естественно, мы не должны переставать открывать и заниматься собственной торговой сетью. Для нас всегда важен прямой контакт с покупателем. Хотелось за 8-10 лет на 50% производства закрыть своей сетью магазинов. И тогда уже можно будет полагать, что мы более стабильно и прочно держимся на ногах.
— Ваша торговая сеть мясных магазинов активно заходит в соседние города. Кто их контролирует, и почему выбрали формат самообслуживания?
Мы одни из первых, кто открывал мясные магазины в формате самообслуживания. Мы уверены, что до нас их просто не было. Интересно и удобно, когда человек может подойти, потрогать, посмотреть и помять продукт. Такой формат прижился. Мы начали параллельно в Кургане и Екатеринбурге открывать магазины. Очень много встречаем наших курганских людей. Бывает так, что на открытие магазинов в Екатеринбурге приходит до 50 земляков.
Торговля — это то дело, про которое ты не должен забывать прежде всего сам. Только подумаешь, что ты стал настолько крут, чтобы за тобой люди гонялись — все, до свидания.
Мы не напрямую открываем магазины в Екатеринбурге. Их открывает другой предприниматель, но он открывает их на тех условиях, которые мы ему рекомендуем. Это мой близкий товарищ. Ему захотелось попробовать, открыл один магазин, а потом этот формат начал распространять. Теперь это его увлекло. Как он мне говорит: многие говорили, что мол барыга и коммерсант. А это очень нелегко организовать торговлю, но интересно.
— Сколько уже открыто магазинов по стране?
К сожалению, не так много. В Кургане — 14 магазинов. Еще по одному в Шадринске и Катайске. В Тюмени — восемь, в Екатеринбурге — 11. В последнее время не так быстро получается их открывать. Небольшое количество продукции мы продаем в Москве. Работаем в Санкт-Петербурге, в основном это рестораны и общепиты. Не так давно в Воронеже заработали, в Краснодаре появились. Все постепенно. Ведь можно еще зайти на рынок так, что наработаешься и денег не получить. У нас стагнации нет. Есть небольшие, но хорошие деньги в качестве роста. На сегодня меня это устраивает.
— С каким сложностями это связано?
Не так сложно найти помещение, зайти в него, отремонтировать и поставить оборудование. Сложнее найти такое помещение, в котором ты сможешь людей принять, где они хотя бы будут. Потому что помещений много, но тех помещений, в которые бы хотелось осуществлять торговлю, их не так много. Бывает так, что открываешь магазин в 50 метрах от основного трафика, а людей нет. На новинку сходили, а потом уже не идут. Где-то там провалишься по цене, где-то заманишь покупателя, но это стечение времени. Человек лишних 50 метров не пойдет.
— Вы начинали торговлю своей продукцией в Германии? Что с ней стало?
Это все благодаря пытливому уму, железной воле и нескончаемой энергии моего старшего брата [Александра Ильтякова, сейчас депутат Госдумы]. Тут по-другому я не скажу. Скорее всего, я бы этого шага не сделал. Много лет назад он познакомился на одной из выставок с кондитерами. Они сказали, что хотели бы заниматься колбасными изделиями, хотели бы производить. Брат спросил, какие есть площадки. Они сказали, что есть мини-производство с магазином недалеко от Штутгарта.
Приехали, посмотрели, все обсудили и сошлись на том, что весь спектр продуктов, которые мы производим в Курганской области, здесь тоже будет работать. Брат тогда там месяц безвылазно работал с тем человеком, который эту площадку сдавал нам в аренду. Не знаю, как сейчас, но тогда было немного проще открыться в Германии. Потому что у них есть регламент, если ты в него входишь, то тебе не нужно никак сертифицироваться и так далее. Главное, чтобы была регистрация в качестве предпринимателя.
Мы там постоянно жить не могли. Туда наездом приезжали наши технологи, работали на месте. Торговля шла неплохо. Специфика, конечно, другая, но мы нашли своего покупателя. И продажи были хорошие. Мы в день продавали по 150-170 килограммов продуктов. Я скажу так, даже для Кургана это очень неплохие продажи. Что в России, что в Германии точка безубыточности начинается от четырех тонн в месяц. Если уже чуть больше, то более комфортно чувствуешь себя.
Какое-то время мы еще там поработали. Но пришло время вернуться домой. Так-как здесь хватало работы. А тот человек, который остался заниматься торговлей в Германии, погнался за деньгами, и как это бывает везде, надобность появилась в дешевизне. Ну, и он потихонечку все подзагубил. После еще сотрудничали с владельцами русских магазинов в Германии. Они заказали 5-6 видов колбасы. И уже на другом производстве делали продукты под нашей торговой маркой. Но на сегодня, я думаю, что тема с торговлей за границей закрыта. Никто уже ничего не производит. Нашего продукта там нет. Сразу скажу, что нам от этого выгоды и не было никакой. Наверное, это был некий юношеский интерес — попробовать что-то новое.
— А в какие страны сейчас налажен экспорт колбасной продукции?
Сейчас отправляем продукцию только в соседний Казахстан. Но мы не чувствуем, что отправляем на экспорт, потому что ближнее зарубежье. Предлагали Белоруссии, но они сказали, что у них и своей хватает. На Украину? Нет, точно не повезем. С Казахстаном удобная логистика. На границе долго не стоим, все отлажено. Работаем по торговым сетям, пусть немного, но места у нас есть.
— Сейчас в России наблюдается тенденция роста интереса к открытию бизнеса. Какой дадите совет для начинающих предпринимателей?
Скажут так: захочешь начать — начнешь везде, захочешь удержать — не отпускай, захочешь продолжить дальше — не отвлекайся ни на что другое, занимайся именно этим.
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