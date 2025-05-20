Пермский поставщик нефтехимии и нефтепродуктов получил гигантский доход

ООО «МетаПермь» Пермского края — поставщик нефтехимии и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 3 млрд рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „МетаПермь“ за 2024 год. Выручка — 3,1 млрд рублей, чистая прибыль — 86,4 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка предприятия составила 2,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 68,5 млн рублей.
Компания зарегистрирована в 2016 году в Перми. Входит в группу компаний «Технология». Является одним из крупнейших поставщиков мелко и крупнооптовых партий нефтехимии и нефтепродуктов на территории России и СНГ.
Ранее URA.RU сообщало, что выручка АО «ЭР-Телеком Холдинг» пермского долларового миллиардера Андрея Кузяева по итогам I квартала 2025 года выросла на 12%. Согласно отчетности компании, она составила 25,4 млрд рублей.
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