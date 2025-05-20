20 мая 2025

Пермский поставщик нефтехимии и нефтепродуктов получил гигантский доход

© Служба новостей «URA.RU»
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Выручка компании составила более 3 млрд рублей
Выручка компании составила более 3 млрд рублей Фото:

ООО «МетаПермь» Пермского края — поставщик нефтехимии и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 3 млрд рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „МетаПермь“ за 2024 год. Выручка — 3,1 млрд рублей, чистая прибыль — 86,4 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка предприятия составила 2,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 68,5 млн рублей.

Компания зарегистрирована в 2016 году в Перми. Входит в группу компаний «Технология». Является одним из крупнейших поставщиков мелко и крупнооптовых партий нефтехимии и нефтепродуктов на территории России и СНГ.

Ранее URA.RU сообщало, что выручка АО «ЭР-Телеком Холдинг» пермского долларового миллиардера Андрея Кузяева по итогам I квартала 2025 года выросла на 12%. Согласно отчетности компании, она составила 25,4 млрд рублей. 

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ООО «МетаПермь» Пермского края — поставщик нефтехимии и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 3 млрд рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „МетаПермь“ за 2024 год. Выручка — 3,1 млрд рублей, чистая прибыль — 86,4 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка предприятия составила 2,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 68,5 млн рублей. Компания зарегистрирована в 2016 году в Перми. Входит в группу компаний «Технология». Является одним из крупнейших поставщиков мелко и крупнооптовых партий нефтехимии и нефтепродуктов на территории России и СНГ. Ранее URA.RU сообщало, что выручка АО «ЭР-Телеком Холдинг» пермского долларового миллиардера Андрея Кузяева по итогам I квартала 2025 года выросла на 12%. Согласно отчетности компании, она составила 25,4 млрд рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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