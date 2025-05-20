20 мая 2025

Жительница ХМАО заплатит штраф за оскорбление мигрантов из-за взгляда в ее сторону

В ХМАО жительница оскорбляла мигрантов на набережной за взгляды в ее сторону
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил югорчанку к штрафу в 15 000 рублей
Суд приговорил югорчанку к штрафу в 15 000 рублей Фото:

В Урае женщина встретила на набережной встретила мужчин неславянской внешности и прилюдно начала оскорблять их по национальному признаку. За это городской суд приговорил ее к штрафу.

«Признать [подсудимую] виновной в совершении административного правонарушения. Подвергнуть наказанию в виде штрафа в размере 15000 рублей», — сообщается в базе данных суда.

Югорчанка кричала двоим мужчинам оскорбления, в том числе касающиеся их внешнего вида и цвета кожи. На суде же она пояснила, что «защищалась», потому что эти прохожие говорили между собой на одном из южных языков и в один момент «посмотрели на нее».

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В Урае женщина встретила на набережной встретила мужчин неславянской внешности и прилюдно начала оскорблять их по национальному признаку. За это городской суд приговорил ее к штрафу. «Признать [подсудимую] виновной в совершении административного правонарушения. Подвергнуть наказанию в виде штрафа в размере 15000 рублей», — сообщается в базе данных суда. Югорчанка кричала двоим мужчинам оскорбления, в том числе касающиеся их внешнего вида и цвета кожи. На суде же она пояснила, что «защищалась», потому что эти прохожие говорили между собой на одном из южных языков и в один момент «посмотрели на нее».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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