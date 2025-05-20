Жительница ХМАО заплатит штраф за оскорбление мигрантов из-за взгляда в ее сторону

В Урае женщина встретила на набережной встретила мужчин неславянской внешности и прилюдно начала оскорблять их по национальному признаку. За это городской суд приговорил ее к штрафу.
«Признать [подсудимую] виновной в совершении административного правонарушения. Подвергнуть наказанию в виде штрафа в размере 15000 рублей», — сообщается в базе данных суда.
Югорчанка кричала двоим мужчинам оскорбления, в том числе касающиеся их внешнего вида и цвета кожи. На суде же она пояснила, что «защищалась», потому что эти прохожие говорили между собой на одном из южных языков и в один момент «посмотрели на нее».
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