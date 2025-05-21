Матвиенко призвала освободить Россию от заброшенных и разрушенных зданий

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Матвиенко хочет освободить страну от заброшенных и разрушенных зданий
Матвиенко хочет освободить страну от заброшенных и разрушенных зданий Фото:

Сенаторы должны усилить контроль над федеральными объектами недвижимости, находящимися в аварийном состоянии, и активизировать работу по освобождению страны от заброшенных зданий. С таким призывом выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совфеда.

«Обращаюсь к сенаторам, в рамках региональной недели каждый раз, пожалуйста, к этой теме, посмотрите, как идет работа, толкайте эту тему. Нам надо освободить Россию от заброшенных, разрушенных, не нужных никому зданий, помещений», — сказала Матвиенко. Трансляцию вел сайт ведомства.

Спикер Совета Федерации также отметила важность налаживания диалога с Министерством обороны РФ по вопросам аварийных объектов. По ее словам, ведомство заинтересовано избавиться от имущества, которое отягощает федеральный бюджет, и готово к обсуждению передачи таких зданий.

Матвиенко поручила сенаторам подготовить перечень регионов, где работа с аварийными объектами ведется недостаточно эффективно. Также она предложила пригласить в Совет Федерации руководителя Росимущества Вадима Яковенко для отчета о ситуации на местах. По мнению председателя Совфеда, необходимо ускорить принятие решений и вводить объекты в хозяйственный оборот, чтобы не допускать их дальнейшего разрушения и запустения.

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Сенаторы должны усилить контроль над федеральными объектами недвижимости, находящимися в аварийном состоянии, и активизировать работу по освобождению страны от заброшенных зданий. С таким призывом выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совфеда. «Обращаюсь к сенаторам, в рамках региональной недели каждый раз, пожалуйста, к этой теме, посмотрите, как идет работа, толкайте эту тему. Нам надо освободить Россию от заброшенных, разрушенных, не нужных никому зданий, помещений», — сказала Матвиенко. Трансляцию вел сайт ведомства. Спикер Совета Федерации также отметила важность налаживания диалога с Министерством обороны РФ по вопросам аварийных объектов. По ее словам, ведомство заинтересовано избавиться от имущества, которое отягощает федеральный бюджет, и готово к обсуждению передачи таких зданий. Матвиенко поручила сенаторам подготовить перечень регионов, где работа с аварийными объектами ведется недостаточно эффективно. Также она предложила пригласить в Совет Федерации руководителя Росимущества Вадима Яковенко для отчета о ситуации на местах. По мнению председателя Совфеда, необходимо ускорить принятие решений и вводить объекты в хозяйственный оборот, чтобы не допускать их дальнейшего разрушения и запустения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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