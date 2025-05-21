Центральную улицу Екатеринбурга ждет масштабная реконструкция. Фото

Улицу Энгельса в Екатеринбурге расширят до двух полос
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Ремонт начнут проводить в 2026 году
Ремонт начнут проводить в 2026 году Фото:

Улицу Энгельса в Екатеринбурге расширят до двух полос. Улучшения планируют провести на участке от улицы Луначарского до Бажова, рассказал мэр Алексей Орлов.

«Проезд вдоль хоккейной академии „Спартаковец“, домов и строящегося жилого квартала станет двусторонним. Будут созданы парковочные места для автомобилей, организовано комфортное вело-пешеходное движение, появятся новые зеленые насаждения», — написал глава города в своем telegram-канале.

Также на участке появятся дождеприемники и новое освещение. Обновленную улицу свяжут пешеходной дорогой с парком имени Энгельса, который открылся после обновления в октябре 2023 года. Проект сделают в этом году, ремонт пройдет в 2026-м.

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Улицу Энгельса в Екатеринбурге расширят до двух полос. Улучшения планируют провести на участке от улицы Луначарского до Бажова, рассказал мэр Алексей Орлов. «Проезд вдоль хоккейной академии „Спартаковец“, домов и строящегося жилого квартала станет двусторонним. Будут созданы парковочные места для автомобилей, организовано комфортное вело-пешеходное движение, появятся новые зеленые насаждения», — написал глава города в своем telegram-канале. Также на участке появятся дождеприемники и новое освещение. Обновленную улицу свяжут пешеходной дорогой с парком имени Энгельса, который открылся после обновления в октябре 2023 года. Проект сделают в этом году, ремонт пройдет в 2026-м.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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