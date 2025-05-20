Власти ХМАО раскрыли программу международной экологической акции «Спасти и сохранить»

В Югре 22 мая стартует XXII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Ключевой темой станет сохранение биологического разнообразия, сообщает региональный Природнадзор.
«Международная экологическая акция „Спасти и сохранить“ посвящена теме „Сохранение биологического разнообразия“ и символично стартует 22 мая, в Международный день биоразнообразия», — рассказали организаторы.
В ХМАО запланированы крупные экологические мероприятия с конца мая до сентября. Участников ждет фестиваль «Югорский Биофест», Международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить», молодежные форумы, интеллектуальный турнир «Экологическая полигонка», круглые столы, форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся».
Впервые пройдет конкурс «Экологическое просвещение в социальных сетях». Завершится акция марафоном «В мире с природой» с массовыми природоохранными мероприятиями по всему региону.
Ранее URA.RU анонсировало акцию «Югра-Экозабег. Чисто побегать!», которая пройдет в ХМАО 31 мая. В городах и поселках округа участники выйдут на пробежку с мешками для мусора.
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