20 мая 2025

Власти ХМАО раскрыли программу международной экологической акции «Спасти и сохранить»

В ХМАО стартует международная экологическая акция «Спасти и сохранить»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО 22 мая стартует Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»
В ХМАО 22 мая стартует Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» Фото:

В Югре 22 мая стартует XXII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Ключевой темой станет сохранение биологического разнообразия, сообщает региональный Природнадзор. 

«Международная экологическая акция „Спасти и сохранить“ посвящена теме „Сохранение биологического разнообразия“ и символично стартует 22 мая, в Международный день биоразнообразия», — рассказали организаторы.

В ХМАО запланированы крупные экологические мероприятия с конца мая до сентября. Участников ждет фестиваль «Югорский Биофест», Международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить», молодежные форумы, интеллектуальный турнир «Экологическая полигонка», круглые столы, форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся».

Впервые пройдет конкурс «Экологическое просвещение в социальных сетях». Завершится акция марафоном «В мире с природой» с массовыми природоохранными мероприятиями по всему региону. 

Ранее URA.RU анонсировало акцию «Югра-Экозабег. Чисто побегать!», которая пройдет в ХМАО 31 мая. В городах и поселках округа участники выйдут на пробежку с мешками для мусора.

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В Югре 22 мая стартует XXII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Ключевой темой станет сохранение биологического разнообразия, сообщает региональный Природнадзор.  «Международная экологическая акция „Спасти и сохранить“ посвящена теме „Сохранение биологического разнообразия“ и символично стартует 22 мая, в Международный день биоразнообразия», — рассказали организаторы. В ХМАО запланированы крупные экологические мероприятия с конца мая до сентября. Участников ждет фестиваль «Югорский Биофест», Международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить», молодежные форумы, интеллектуальный турнир «Экологическая полигонка», круглые столы, форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся». Впервые пройдет конкурс «Экологическое просвещение в социальных сетях». Завершится акция марафоном «В мире с природой» с массовыми природоохранными мероприятиями по всему региону.  Ранее URA.RU анонсировало акцию «Югра-Экозабег. Чисто побегать!», которая пройдет в ХМАО 31 мая. В городах и поселках округа участники выйдут на пробежку с мешками для мусора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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