В Беларуси на выставке иностранные посетители впервые увидели боевой модуль «Охотник» производства челябинского НПО «Электромашина». Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, продукция демонстрируется на стенде «Рособоронэкспорта».
«Концерн „Уралвагонзавод“ госкорпорации „Ростех“ впервые продемонстрировал за пределами России боевой модуль „Охотник“. Серийно выпускаемый модуль разработки и производства НПО „Электромашина“ представлен на XII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025», — заявили URA.RU в компании.
«Охотник» — дистанционно управляемый боевой модуль, который может использоваться для наблюдения и ведения огня с защищенной позиции. Он оснащен пулеметом 6П49 «Корд» калибра 12,7 мм. Вооружение способно вести огонь при движении со скоростью 20-30 километров в час. Интегрированная функция автоматического взвода и дальномер позволяют добиваться высокой точности при стрельбе, что значительно увеличивает его боевые возможности. Прицеливание ведется по двум каналам: ночью — по тепловизионному и днем — по телевизионному. Модуль способен поражать цели с первого выстрела на расстоянии до километра.
Выпускается несколько модификаций для разных видов боевых машин. Имеется сухопутное исполнение для гусеничной и колесной техники, стационарное и морское. В настоящий момент ведется адаптация модуля на сухопутные средства.
Гендиректор «Электромашины» Игорь Афанасьев отметил, что за последнее время предприятие отгрузило в эксплуатацию партию «Охотника». Особенно разработка сегодня востребована в ВМФ России. Платформа «Нарвал» позволяет эффективно бороться с беспилотными катерами противника. В 2026 году планируется увеличить производство всех модификаций боевых модулей.
Экспозиция открылась в Минске 21 мая. Выставка будет работать на протяжении трех дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!