В Беларуси иностранцам впервые показали боевой модуль «Охотник» из Челябинска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевой модуль представили на выставке в Минске
Боевой модуль представили на выставке в Минске Фото:

В Беларуси на выставке иностранные посетители впервые увидели боевой модуль «Охотник» производства челябинского НПО «Электромашина». Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, продукция демонстрируется на стенде «Рособоронэкспорта».

«Концерн „Уралвагонзавод“ госкорпорации „Ростех“ впервые продемонстрировал за пределами России боевой модуль „Охотник“. Серийно выпускаемый модуль разработки и производства НПО „Электромашина“ представлен на XII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025», — заявили URA.RU в компании.

«Охотник» — дистанционно управляемый боевой модуль, который может использоваться для наблюдения и ведения огня с защищенной позиции. Он оснащен пулеметом 6П49 «Корд» калибра 12,7 мм. Вооружение способно вести огонь при движении со скоростью 20-30 километров в час. Интегрированная функция автоматического взвода и дальномер позволяют добиваться высокой точности при стрельбе, что значительно увеличивает его боевые возможности. Прицеливание ведется по двум каналам: ночью — по тепловизионному и днем — по телевизионному. Модуль способен поражать цели с первого выстрела на расстоянии до километра.

Выпускается несколько модификаций для разных видов боевых машин. Имеется сухопутное исполнение для гусеничной и колесной техники, стационарное и морское. В настоящий момент ведется адаптация модуля на сухопутные средства.

Гендиректор «Электромашины» Игорь Афанасьев отметил, что за последнее время предприятие отгрузило в эксплуатацию партию «Охотника». Особенно разработка сегодня востребована в ВМФ России. Платформа «Нарвал» позволяет эффективно бороться с беспилотными катерами противника. В 2026 году планируется увеличить производство всех модификаций боевых модулей.

Экспозиция открылась в Минске 21 мая. Выставка будет работать на протяжении трех дней.

«Охотник» способен поражать цели на скорости до 30 км в час
«Охотник» способен поражать цели на скорости до 30 км в час
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В Беларуси на выставке иностранные посетители впервые увидели боевой модуль «Охотник» производства челябинского НПО «Электромашина». Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, продукция демонстрируется на стенде «Рособоронэкспорта». «Концерн „Уралвагонзавод“ госкорпорации „Ростех“ впервые продемонстрировал за пределами России боевой модуль „Охотник“. Серийно выпускаемый модуль разработки и производства НПО „Электромашина“ представлен на XII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025», — заявили URA.RU в компании. «Охотник» — дистанционно управляемый боевой модуль, который может использоваться для наблюдения и ведения огня с защищенной позиции. Он оснащен пулеметом 6П49 «Корд» калибра 12,7 мм. Вооружение способно вести огонь при движении со скоростью 20-30 километров в час. Интегрированная функция автоматического взвода и дальномер позволяют добиваться высокой точности при стрельбе, что значительно увеличивает его боевые возможности. Прицеливание ведется по двум каналам: ночью — по тепловизионному и днем — по телевизионному. Модуль способен поражать цели с первого выстрела на расстоянии до километра. Выпускается несколько модификаций для разных видов боевых машин. Имеется сухопутное исполнение для гусеничной и колесной техники, стационарное и морское. В настоящий момент ведется адаптация модуля на сухопутные средства. Гендиректор «Электромашины» Игорь Афанасьев отметил, что за последнее время предприятие отгрузило в эксплуатацию партию «Охотника». Особенно разработка сегодня востребована в ВМФ России. Платформа «Нарвал» позволяет эффективно бороться с беспилотными катерами противника. В 2026 году планируется увеличить производство всех модификаций боевых модулей. Экспозиция открылась в Минске 21 мая. Выставка будет работать на протяжении трех дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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