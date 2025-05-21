В Курганской области подвели промежуточные итоги явки на предварительное голосование «Единой России» по округам. Праймериз проходят в Курганскую областную думу, а также в думы Макушинского, Шадринского и Шумихинского муниципальных округов. Данными эксклюзивно с URA.RU поделились в региональном отделении партии ЕР.
«По состоянию на 20 мая явка избирателей по округам составила от 3,2% до 7,5%. Лидируют по активности избиратели Макушинского округа с 7,5% явки и Шумихинского округа с 5,5%. В Курганской области в целом явка составляет около 4,5% от числа зарегистрированных избирателей», — пояснили URA.RU в ЕР.
Подробные показатели явки по округам Курганской областной думы на 20 мая:
- Макушинский — 7,5%;
- Притобольный — 6,3%;
- Белозерский — 5,8%;
- Шумихинский — 5,5%;
- Куртамышский — 5,4%;
- Катайский — 5,0%;
- Заозерный — 4,7%;
- Шадринский-2 — 4,7%;
- Западный — 4,4%;
- г. Шадринск — 4,0%;
- Центральный — 3,7%;
- Восточный — 3,6%;
- Кетовский — 3,6%;
- Рябковский — 3,4%;
- Щучанский — 3,4%;
- Каргапольский — 3,4%;
- Железнодорожный — 3,2%.
Всего на предварительное голосование зарегистрировано 395 кандидатов, из них 200 претендентов на депутатские кресла Курганской областной думы. Конкурс на одно место составляет почти 6 человек. Среди участников праймериз — 101 женщина и 99 мужчин, а также 20 действующих депутатов и двое участников специальной военной операции.
Предварительное голосование является обязательным этапом для всех, кто намерен стать кандидатом от «Единой России» на выборах в курганские думы 14 сентября 2025 года. Итоги праймериз будут подведены 26-27 мая, после чего партия определит своих кандидатов на предстоящие выборы в Курганскую областную думу и муниципальные думы.
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