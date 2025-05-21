Лидеры и аутсайдеры праймериз в Курганской области: данные за 20 мая. Эксклюзив

Макушинский и Шумихинский округа стали лидерами по явке на праймериз в Кургане
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Избиратели голосуют за кандидатов в курганские думы
Избиратели голосуют за кандидатов в курганские думы Фото:
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Праймериз «Единой России» в Курганской области

В Курганской области подвели промежуточные итоги явки на предварительное голосование «Единой России» по округам. Праймериз проходят в Курганскую областную думу, а также в думы Макушинского, Шадринского и Шумихинского муниципальных округов. Данными эксклюзивно с URA.RU поделились в региональном отделении партии ЕР. 

«По состоянию на 20 мая явка избирателей по округам составила от 3,2% до 7,5%. Лидируют по активности избиратели Макушинского округа с 7,5% явки и Шумихинского округа с 5,5%. В Курганской области в целом явка составляет около 4,5% от числа зарегистрированных избирателей», — пояснили URA.RU в ЕР. 

Подробные показатели явки по округам Курганской областной думы на 20 мая:

  • Макушинский — 7,5%;
  • Притобольный — 6,3%;
  • Белозерский — 5,8%;
  • Шумихинский — 5,5%;
  • Куртамышский — 5,4%;
  • Катайский — 5,0%;
  • Заозерный — 4,7%;
  • Шадринский-2 — 4,7%;
  • Западный — 4,4%;
  • г. Шадринск — 4,0%;
  • Центральный — 3,7%;
  • Восточный — 3,6%;
  • Кетовский — 3,6%;
  • Рябковский — 3,4%;
  • Щучанский — 3,4%;
  • Каргапольский — 3,4%;
  • Железнодорожный — 3,2%.

Всего на предварительное голосование зарегистрировано 395 кандидатов, из них 200 претендентов на депутатские кресла Курганской областной думы. Конкурс на одно место составляет почти 6 человек. Среди участников праймериз — 101 женщина и 99 мужчин, а также 20 действующих депутатов и двое участников специальной военной операции.

Предварительное голосование является обязательным этапом для всех, кто намерен стать кандидатом от «Единой России» на выборах в курганские думы 14 сентября 2025 года. Итоги праймериз будут подведены 26-27 мая, после чего партия определит своих кандидатов на предстоящие выборы в Курганскую областную думу и муниципальные думы.

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В Курганской области подвели промежуточные итоги явки на предварительное голосование «Единой России» по округам. Праймериз проходят в Курганскую областную думу, а также в думы Макушинского, Шадринского и Шумихинского муниципальных округов. Данными эксклюзивно с URA.RU поделились в региональном отделении партии ЕР.  «По состоянию на 20 мая явка избирателей по округам составила от 3,2% до 7,5%. Лидируют по активности избиратели Макушинского округа с 7,5% явки и Шумихинского округа с 5,5%. В Курганской области в целом явка составляет около 4,5% от числа зарегистрированных избирателей», — пояснили URA.RU в ЕР.  Подробные показатели явки по округам Курганской областной думы на 20 мая: Всего на предварительное голосование зарегистрировано 395 кандидатов, из них 200 претендентов на депутатские кресла Курганской областной думы. Конкурс на одно место составляет почти 6 человек. Среди участников праймериз — 101 женщина и 99 мужчин, а также 20 действующих депутатов и двое участников специальной военной операции. Предварительное голосование является обязательным этапом для всех, кто намерен стать кандидатом от «Единой России» на выборах в курганские думы 14 сентября 2025 года. Итоги праймериз будут подведены 26-27 мая, после чего партия определит своих кандидатов на предстоящие выборы в Курганскую областную думу и муниципальные думы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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