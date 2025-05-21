В Челябинске за год интерес к квартирам в новостройках вырос на 18%. Больше всего горожане стали интересоваться трехкомнатными квартирами, на втором месте — однокомнатное жилье, на третьем — двухкомнатное жилье. Средняя стоимость новых квартир достигла 141 000 рублей за квадрат, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«У челябинцев всплеск интереса к квартирам в новостройках обусловлен снижением доходности по банковским вкладам. Из-за этого люди стали присматриваться к покупке жилья. В то же время застройщики для стимулирования спроса предлагают клиентам рассрочки, скидки, что позволяет сэкономить до 20% от стоимости квартиры», — сообщил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
Как отметили в пресс-службе, сейчас среди челябинцев растет именно интерес к новостройкам. Вскоре можно будет увидеть, конвертируется ли он в реальные сделки. Однокомнатные квартиры в городе в среднем продаются по 5,4 миллиона рублей за объект, жилье с наибольшим количеством комнат — по 7,4 миллиона.
При этом дешевле всего в апреле 2025 года новое жилье стоило в Липецке (101 тысяча рублей за квадратный метр), Ставрополе и Смоленске (по 102 тысячи рублей), Ярославле (105 тысяч рублей), Калуге (106 тысяч рублей) и Брянске (107 тысяч рублей). Самая дорогая стоимость квадратного метра отмечена в Сочи (503 тысячи рублей за квадрат), Москве (433 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (246 тысяч рублей), Казани (231 тысяча рублей).
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