Челябинцы стали чаще интересоваться квартирами в новостройках. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Студии в новостройках в Челябинске в среднем продаются по 5,4 миллиона рублей за объект
Студии в новостройках в Челябинске в среднем продаются по 5,4 миллиона рублей за объект Фото:

В Челябинске за год интерес к квартирам в новостройках вырос на 18%. Больше всего горожане стали интересоваться трехкомнатными квартирами, на втором месте — однокомнатное жилье, на третьем — двухкомнатное жилье. Средняя стоимость новых квартир достигла 141 000 рублей за квадрат, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«У челябинцев всплеск интереса к квартирам в новостройках обусловлен снижением доходности по банковским вкладам. Из-за этого люди стали присматриваться к покупке жилья. В то же время застройщики для стимулирования спроса предлагают клиентам рассрочки, скидки, что позволяет сэкономить до 20% от стоимости квартиры», — сообщил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Как отметили в пресс-службе, сейчас среди челябинцев растет именно интерес к новостройкам. Вскоре можно будет увидеть, конвертируется ли он в реальные сделки. Однокомнатные квартиры в городе в среднем продаются по 5,4 миллиона рублей за объект, жилье с наибольшим количеством комнат — по 7,4 миллиона.

При этом дешевле всего в апреле 2025 года новое жилье стоило в Липецке (101 тысяча рублей за квадратный метр), Ставрополе и Смоленске (по 102 тысячи рублей), Ярославле (105 тысяч рублей), Калуге (106 тысяч рублей) и Брянске (107 тысяч рублей). Самая дорогая стоимость квадратного метра отмечена в Сочи (503 тысячи рублей за квадрат), Москве (433 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (246 тысяч рублей), Казани (231 тысяча рублей).

В целом новые квартиры в Челябинске в апреле продавались по 7,4 миллионов рублей за объект (141 000 рублей за квадрат)
В целом новые квартиры в Челябинске в апреле продавались по 7,4 миллионов рублей за объект (141 000 рублей за квадрат)
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске за год интерес к квартирам в новостройках вырос на 18%. Больше всего горожане стали интересоваться трехкомнатными квартирами, на втором месте — однокомнатное жилье, на третьем — двухкомнатное жилье. Средняя стоимость новых квартир достигла 141 000 рублей за квадрат, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «У челябинцев всплеск интереса к квартирам в новостройках обусловлен снижением доходности по банковским вкладам. Из-за этого люди стали присматриваться к покупке жилья. В то же время застройщики для стимулирования спроса предлагают клиентам рассрочки, скидки, что позволяет сэкономить до 20% от стоимости квартиры», — сообщил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. Как отметили в пресс-службе, сейчас среди челябинцев растет именно интерес к новостройкам. Вскоре можно будет увидеть, конвертируется ли он в реальные сделки. Однокомнатные квартиры в городе в среднем продаются по 5,4 миллиона рублей за объект, жилье с наибольшим количеством комнат — по 7,4 миллиона. При этом дешевле всего в апреле 2025 года новое жилье стоило в Липецке (101 тысяча рублей за квадратный метр), Ставрополе и Смоленске (по 102 тысячи рублей), Ярославле (105 тысяч рублей), Калуге (106 тысяч рублей) и Брянске (107 тысяч рублей). Самая дорогая стоимость квадратного метра отмечена в Сочи (503 тысячи рублей за квадрат), Москве (433 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (246 тысяч рублей), Казани (231 тысяча рублей).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...