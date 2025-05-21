Мирошник предположил, почему был убит экс-советник Януковича Портнова

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича и экс-депутат Верховной Рады Андрей Портнов, который был застрелен в пригороде Мадрида (Испания), мог владеть компрометирующими сведениями об окружении президента Украины Владимира Зеленского и о нем самом. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
«Убитый в Испании Андрей Портнов был влиятельным чиновником при Януковиче и мог обладать информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского или его самого», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Он отметил, что контрольный выстрел в голову и профессиональный характер нападения исключают случайный мотив и наводят на мысль о связи с нынешними украинскими властями. По словам Мирошника, преступление имеет сходства с «внесудебной казнью».
Как сообщалось ранее, около 9:15 утра неизвестный, передвигавшийся на мотоцикле, открыл огонь по Портнову в тот момент, когда тот, предположительно, прибыл к зданию школы. В результате происшествия пострадавший получил пять огнестрельных ранений. Прибывшие на место сотрудники службы экстренной медицинской помощи SUMMA 112 констатировали его смерть. В настоящее время следствие рассматривает различные версии случившегося; по данным опрошенных источников, не исключается, что произошедшее связано с разногласиями между отдельными лицами или организованными группами. Для проведения необходимых следственных действий на место происшествия была направлена судебно-медицинская полиция.
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