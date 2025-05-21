Появились первые кадры с места убийства экс-советника Януковича. Видео

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Расследованием занялась группа по расследованию убийств Национальной полиции
Расследованием занялась группа по расследованию убийств Национальной полиции Фото:

Испанская полиция подтвердила, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был застрелен утром 21 мая в Посуэло-де-Аларкон, пригороде Мадрида, у ворот Американской школы. Были опубликованы первые видеокадры с места преступления. 

«Мы подтверждаем факт убийства гражданина Украины Андрея Портнова», — заявили в полиции Мадрида. Информацию и видео публикует ABC Madrid

Как ранее сообщалось, примерно в 9:15 утра неизвестный, передвигавшийся на мотоцикле, произвел выстрелы в Портнова в момент его предполагаемого прибытия к школе. Потерпевший получил пять огнестрельных ранений. Приехавшие на место происшествия медицинские работники службы SUMMA 112 констатировали его смерть. В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего; опрошенные источники не исключают, что инцидент может быть связан с конфликтами между отдельными лицами или группировками. Для проведения необходимых следственных мероприятий на место была направлена судебно-медицинская полиция.

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Испанская полиция подтвердила, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был застрелен утром 21 мая в Посуэло-де-Аларкон, пригороде Мадрида, у ворот Американской школы. Были опубликованы первые видеокадры с места преступления.  «Мы подтверждаем факт убийства гражданина Украины Андрея Портнова», — заявили в полиции Мадрида. Информацию и видео публикует ABC Madrid.  Как ранее сообщалось, примерно в 9:15 утра неизвестный, передвигавшийся на мотоцикле, произвел выстрелы в Портнова в момент его предполагаемого прибытия к школе. Потерпевший получил пять огнестрельных ранений. Приехавшие на место происшествия медицинские работники службы SUMMA 112 констатировали его смерть. В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего; опрошенные источники не исключают, что инцидент может быть связан с конфликтами между отдельными лицами или группировками. Для проведения необходимых следственных мероприятий на место была направлена судебно-медицинская полиция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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