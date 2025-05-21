Испанская полиция подтвердила, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был застрелен утром 21 мая в Посуэло-де-Аларкон, пригороде Мадрида, у ворот Американской школы. Были опубликованы первые видеокадры с места преступления.
«Мы подтверждаем факт убийства гражданина Украины Андрея Портнова», — заявили в полиции Мадрида. Информацию и видео публикует ABC Madrid.
Как ранее сообщалось, примерно в 9:15 утра неизвестный, передвигавшийся на мотоцикле, произвел выстрелы в Портнова в момент его предполагаемого прибытия к школе. Потерпевший получил пять огнестрельных ранений. Приехавшие на место происшествия медицинские работники службы SUMMA 112 констатировали его смерть. В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего; опрошенные источники не исключают, что инцидент может быть связан с конфликтами между отдельными лицами или группировками. Для проведения необходимых следственных мероприятий на место была направлена судебно-медицинская полиция.
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