Организаторы «Абалак Рок Феста» в Тобольске раскрыли имена хэдлайнеров мероприятия

Среди хэдлайнеров «Абалак Рок Феста» в Тобольске ожидается группа «СЛОТ»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятия состоится 22-23 мая
Мероприятия состоится 22-23 мая Фото:

Среди хэдлайнеров «Абалак Рок Феста», который пройдет в Тобольске с 22 по 23 августа, ожидается группа «СЛОТ». Такая информация размещена на официальном сайте грядущего фестиваля.

«Встречайте участников „Абалак Рок Феста 2025!“. Вас ждут выступления легендарных рок-групп: ADDicted!, Sellout и „СЛОТ“», — отмечено на афише мероприятия.

«СЛОТ» — альтернативная рок-группа, основанная в Москве в 2002 году. Не так давно, в июле 2024 года в коллективе произошли изменения. У группы появился новый вокалист — Дарья Равдина. В свою очередь ADDicted! — группа, образованная в 2018 году, исполняющая песни в жанре альтернативного панк-рока, а Sellout — панк-рок.  

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Среди хэдлайнеров «Абалак Рок Феста», который пройдет в Тобольске с 22 по 23 августа, ожидается группа «СЛОТ». Такая информация размещена на официальном сайте грядущего фестиваля. «Встречайте участников „Абалак Рок Феста 2025!“. Вас ждут выступления легендарных рок-групп: ADDicted!, Sellout и „СЛОТ“», — отмечено на афише мероприятия. «СЛОТ» — альтернативная рок-группа, основанная в Москве в 2002 году. Не так давно, в июле 2024 года в коллективе произошли изменения. У группы появился новый вокалист — Дарья Равдина. В свою очередь ADDicted! — группа, образованная в 2018 году, исполняющая песни в жанре альтернативного панк-рока, а Sellout — панк-рок.  
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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