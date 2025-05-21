Организаторы «Абалак Рок Феста» в Тобольске раскрыли имена хэдлайнеров мероприятия

Среди хэдлайнеров «Абалак Рок Феста», который пройдет в Тобольске с 22 по 23 августа, ожидается группа «СЛОТ». Такая информация размещена на официальном сайте грядущего фестиваля.
«Встречайте участников „Абалак Рок Феста 2025!“. Вас ждут выступления легендарных рок-групп: ADDicted!, Sellout и „СЛОТ“», — отмечено на афише мероприятия.
«СЛОТ» — альтернативная рок-группа, основанная в Москве в 2002 году. Не так давно, в июле 2024 года в коллективе произошли изменения. У группы появился новый вокалист — Дарья Равдина. В свою очередь ADDicted! — группа, образованная в 2018 году, исполняющая песни в жанре альтернативного панк-рока, а Sellout — панк-рок.
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