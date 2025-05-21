Ожидается, что новые автобусы поступят в августе 2025 года
Пятнадцать автобусов-«гармошек» готовятся к отправке в Екатеринбург. 20 мая мэрия заключила контракт на их приобретение. Как выглядит новый общественный транспорт, показал неофициальный telegram-канал мэрии.
Поставка прибудет в город от компании «Автотехком», стоимость соглашения составила 483 млн 262,5 тысячи рублей. Планируется, что автобусы выйдут на маршруты №49 и №51.
В 2024 году МУП «Гортранс» повторно объявил тендер на приобретение 12 автобусов-«гармошек» и 18 стандартных автобусов. Предыдущая закупка сорвалась.
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