Мэрия Екатеринбурга показала, как выглядят новые автобусы-«гармошки». Фото

Власти Екатеринбурга закупили автобусы Volgabus
© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидается, что новые автобусы поступят в августе 2025 года
Ожидается, что новые автобусы поступят в августе 2025 года Фото:

Пятнадцать автобусов-«гармошек» готовятся к отправке в Екатеринбург. 20 мая мэрия заключила контракт на их приобретение. Как выглядит новый общественный транспорт, показал неофициальный telegram-канал мэрии.

Поставка прибудет в город от компании «Автотехком», стоимость соглашения составила 483 млн 262,5 тысячи рублей. Планируется, что автобусы выйдут на маршруты №49 и №51.

В 2024 году МУП «Гортранс» повторно объявил тендер на приобретение 12 автобусов-«гармошек» и 18 стандартных автобусов. Предыдущая закупка сорвалась.

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Пятнадцать автобусов-«гармошек» готовятся к отправке в Екатеринбург. 20 мая мэрия заключила контракт на их приобретение. Как выглядит новый общественный транспорт, показал неофициальный telegram-канал мэрии. Поставка прибудет в город от компании «Автотехком», стоимость соглашения составила 483 млн 262,5 тысячи рублей. Планируется, что автобусы выйдут на маршруты №49 и №51. В 2024 году МУП «Гортранс» повторно объявил тендер на приобретение 12 автобусов-«гармошек» и 18 стандартных автобусов. Предыдущая закупка сорвалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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