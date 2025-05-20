Общество ЖКХ и Городская среда Мэрия Екатеринбурга заключила контракт на поставку автобусов-«гармошек» 20 мая 2025 в 20:38 Размер текста - 17 + Транспорт направят на самые востребованные маршруты (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Екатеринбурга заключила контракт на приобретение пятнадцати автобусов-«гармошек» большой вместимости. Об этом информирует неофициальный telegram-канал горадминистрации «Екатеринбург. Главное». Поставщиком по итогам аукциона выбрана компания «Автотехком». Стоимость соглашения составила 483 миллиона 262,5 тысячи рублей. При этом на официальном портале госзакупок сведения о подписании контракта на данный момент отсутствуют. Ожидается, что новые автобусы поступят в город в августе текущего года. Планируется, что транспорт будет задействован на маршрутах №49 и №51. В прошлом году МУП «Гортранс» Екатеринбурга повторно объявил тендер на приобретение 12 автобусов-«гармошек» и 18 стандартных автобусов, поскольку предыдущая попытка провести закупку не состоялась. Общая стоимость контракта была оценена почти в один миллиард рублей. О проведении первого конкурса сообщил мэр Алексей Орлов в октябре 2024 года. Крупную реформу транспортной системы глава города представил в начале марта прошлого года. Реализация реформы, по задумке городских властей, должна способствовать выводу отрасли из кризиса, обновлению парка общественного транспорта, повышению качества обслуживания пассажиров, росту заработной платы сотрудников и решению ряда других актуальных задач. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Мэрия Екатеринбурга заключила контракт на приобретение пятнадцати автобусов-«гармошек» большой вместимости. Об этом информирует неофициальный telegram-канал горадминистрации «Екатеринбург. Главное». Поставщиком по итогам аукциона выбрана компания «Автотехком». Стоимость соглашения составила 483 миллиона 262,5 тысячи рублей. При этом на официальном портале госзакупок сведения о подписании контракта на данный момент отсутствуют. Ожидается, что новые автобусы поступят в город в августе текущего года. Планируется, что транспорт будет задействован на маршрутах №49 и №51. В прошлом году МУП «Гортранс» Екатеринбурга повторно объявил тендер на приобретение 12 автобусов-«гармошек» и 18 стандартных автобусов, поскольку предыдущая попытка провести закупку не состоялась. Общая стоимость контракта была оценена почти в один миллиард рублей. О проведении первого конкурса сообщил мэр Алексей Орлов в октябре 2024 года. Крупную реформу транспортной системы глава города представил в начале марта прошлого года. Реализация реформы, по задумке городских властей, должна способствовать выводу отрасли из кризиса, обновлению парка общественного транспорта, повышению качества обслуживания пассажиров, росту заработной платы сотрудников и решению ряда других актуальных задач. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям