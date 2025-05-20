Мэрия Екатеринбурга заключила контракт на поставку автобусов-«гармошек»

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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, гармошка, общественный транспорт, салон автобуса, городской транспорт, новые автобусы
Транспорт направят на самые востребованные маршруты (архивное фото) Фото:

Мэрия Екатеринбурга заключила контракт на приобретение пятнадцати автобусов-«гармошек» большой вместимости. Об этом информирует неофициальный telegram-канал горадминистрации «Екатеринбург. Главное».

Поставщиком по итогам аукциона выбрана компания «Автотехком». Стоимость соглашения составила 483 миллиона 262,5 тысячи рублей. При этом на официальном портале госзакупок сведения о подписании контракта на данный момент отсутствуют. Ожидается, что новые автобусы поступят в город в августе текущего года. Планируется, что транспорт будет задействован на маршрутах №49 и №51.

В прошлом году МУП «Гортранс» Екатеринбурга повторно объявил тендер на приобретение 12 автобусов-«гармошек» и 18 стандартных автобусов, поскольку предыдущая попытка провести закупку не состоялась. Общая стоимость контракта была оценена почти в один миллиард рублей. О проведении первого конкурса сообщил мэр Алексей Орлов в октябре 2024 года.

Крупную реформу транспортной системы глава города представил в начале марта прошлого года. Реализация реформы, по задумке городских властей, должна способствовать выводу отрасли из кризиса, обновлению парка общественного транспорта, повышению качества обслуживания пассажиров, росту заработной платы сотрудников и решению ряда других актуальных задач.

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Мэрия Екатеринбурга заключила контракт на приобретение пятнадцати автобусов-«гармошек» большой вместимости. Об этом информирует неофициальный telegram-канал горадминистрации «Екатеринбург. Главное». Поставщиком по итогам аукциона выбрана компания «Автотехком». Стоимость соглашения составила 483 миллиона 262,5 тысячи рублей. При этом на официальном портале госзакупок сведения о подписании контракта на данный момент отсутствуют. Ожидается, что новые автобусы поступят в город в августе текущего года. Планируется, что транспорт будет задействован на маршрутах №49 и №51. В прошлом году МУП «Гортранс» Екатеринбурга повторно объявил тендер на приобретение 12 автобусов-«гармошек» и 18 стандартных автобусов, поскольку предыдущая попытка провести закупку не состоялась. Общая стоимость контракта была оценена почти в один миллиард рублей. О проведении первого конкурса сообщил мэр Алексей Орлов в октябре 2024 года. Крупную реформу транспортной системы глава города представил в начале марта прошлого года. Реализация реформы, по задумке городских властей, должна способствовать выводу отрасли из кризиса, обновлению парка общественного транспорта, повышению качества обслуживания пассажиров, росту заработной платы сотрудников и решению ряда других актуальных задач.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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