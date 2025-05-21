В Испании раскрыли новые подробности убийства экс-советника Януковича

Испанская полиция раскрыла новые подробности убийства бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в пригороде Мадрида. По данным ведомства, на 52-летнего Портнова напали двое или трое вооруженных лиц.
"Пострадавший собирался сесть в свою машину, черный «Мерседес», когда на него застали двое или трое нападавших, которые выстрелили в него пять раз и скрылись с места преступления в лесистой местности", — сообщила газета со ссылкой на источники. Полиция воздерживается от раскрытия информации о виде примененного оружия, поскольку расследование находится на начальной стадии.
Представитель экстренной службы 112 в беседе с изданием уточнил, что сигнал поступил между 9:10 и 9:15 утра от гражданина, обнаружившего мужчину без сознания с ранениями на земле. По прибытии на место происшествия сотрудники Summa 112 констатировали смерть пострадавшего, зафиксировав наличие как минимум трех огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью.
В период с 2010 по 2014 год Андрей Портнов занимал должность заместителя главы администрации Виктора Януковича, осуществляя контроль над судебной системой. В последние годы 52-летний Портнов проживал на территории Испании, где стал жертвой нападения. По мнению Мирошника, причиной убийства бывшего советника Януковича могли стать сведения, которыми Портнов располагал и которые представляли угрозу для представителей окружения Владимира Зеленского либо для самого президента Украины.
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