Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин и его благотворительный фонд «Объединение.РФ» передали сборной области по следж-хоккею комплект новых клюшек. В команду входят ветераны СВО, для которых спорт стал частью реабилитации. Церемония вручения прошла на льду, символизируя старт к новым победам, сообщил URA.RU Барбашин.
«Наша главная миссия — помощь участникам СВО и их семьям. Я сам участник СВО и понимаю, как важно, чтобы ребята после ранений не замыкались, а продолжали проявлять характер. И они это делают по-мужски, играя в следж-хоккей. Следж-хоккей помогает в реабилитации ветеранов — это и адреналин, и эмоциональная разгрузка. Наш фонд будет дальше поддерживать адаптивные виды спорта в регионе», — заявил Барбашин.
На льду депутат передал игрокам клюшки с напутствием: «Пусть каждый удар будет точно в цель, а защита — непробиваемой». Он подчеркнул, что фонд и дальше будет поддерживать команду. Тренер от лица всех спортсменов поблагодарил за помощь.
Церемонию также посетил директор регионального центра по адаптивным видам спорта Александр Казаков. Он отметил, что реабилитация через спорт является ключевым направлением работы с ветеранами СВО, возвращающимися с тяжелыми травмами и ампутациями. «Спорт дает им не только физическую реабилитацию, но и важное общение. Они становятся примером для других мужчин», — подчеркнул Казаков.
Старший тренер сборной Олег Ларин признался, что команда испытывала острую нехватку инвентаря. Теперь у команды есть запас на сезон. По его словам, для бойцов СВО этот вид спорта стал настоящим спасением — помогает бороться с посттравматическим синдромом и дает важное чувство принадлежности к коллективу. Ларин также высоко оценил поддержку адаптивного спорта в России, отметив рост количества команд с 12 до 20 за последний год. Он заявил, что в следующем сезоне их станет еще больше.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!