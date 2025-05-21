«Еще получит»: семье девочки, зверски избитой в Первоуральске, шлют угрозы

Маме 12-летней школьницы, избитой в Первоуральске, шлют угрозы

21 мая 2025 в 16:17 Размер текста - 17 +

В ситуации сейчас разбираются в сиутации Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета 12-летнюю школьницу жестоко избили в Первоуральске Семье 12-летней школьницы Екатерины (имя изменено), которую жестоко избили из-за слов о матери в Первоуральске (Свердловская область), шлют угрозы. Об этом URA.RU рассказала мама пострадавшей. «Девочка (которая избила ее дочь — прим. ред.) написала мне: „Это вы виноваты. Не уследили за своим ребенком. Если надо будет, [она] еще получит, только уже не от меня“», — сообщила собеседница агентства. С горяча женщина тоже написала неприятных слов в адрес школьницы. Сейчас она сожалеет об этом. Потасовка произошла 18 мая на Хромпике. Екатерина гуляла с друзьями, как внезапно на детской площадке на нее накинулась 13-летняя знакомая. Она била ее по лицу ногами, руками, выдавливала глаза. Издевательства записывали на видео. Кадры позже разлетелись по Сети. Оказалось, что школьница подумала, что Катя якобы оскорбила ее умершую маму — из-за этого и избила ее. СК возбудил дело по статье о хулиганстве. Подробнее, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семье 12-летней школьницы Екатерины (имя изменено), которую жестоко избили из-за слов о матери в Первоуральске (Свердловская область), шлют угрозы. Об этом URA.RU рассказала мама пострадавшей. «Девочка (которая избила ее дочь — прим. ред.) написала мне: „Это вы виноваты. Не уследили за своим ребенком. Если надо будет, [она] еще получит, только уже не от меня“», — сообщила собеседница агентства. С горяча женщина тоже написала неприятных слов в адрес школьницы. Сейчас она сожалеет об этом. Потасовка произошла 18 мая на Хромпике. Екатерина гуляла с друзьями, как внезапно на детской площадке на нее накинулась 13-летняя знакомая. Она била ее по лицу ногами, руками, выдавливала глаза. Издевательства записывали на видео. Кадры позже разлетелись по Сети. Оказалось, что школьница подумала, что Катя якобы оскорбила ее умершую маму — из-за этого и избила ее. СК возбудил дело по статье о хулиганстве. Подробнее, — в сюжете URA.RU.