Опальный украинский блогер Шарий заявил, что у убитого Портнова был компромат на Зеленского

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов перед смертью готовился обнародовать компромат, якобы разоблачающий президента Украины Владимира Зеленского и его окружение. Об этом рассказал украинский блогер Анатолий Шарий.
«К сожалению, сердце Андрея остановилось до момента обнародования им компромата на Зеленского и его преступное окружение», — написал Шарий в своем telegram-канале. Блогер выдвинул версию, согласно которой за убийством может стоять офис Зеленского. Шарий также провел параллели между этим убийством и покушениями на себя, произошедшими в Испании в 2023–2024 годах.
Испанские СМИ и правоохранительные органы 21 мая сообщили об убийстве Андрея Портнова. По данным радиостанции Cadena Ser, Портнов был застрелен утром у входа в «Американскую школу Мадрида» в городе Посуэло-де-Аларкон, пригороде испанской столицы.
Напомним, что в марте 2024 года Шарий заявлял о вооруженном нападении на его автомобиль, а в октябре 2023 года его дом был атакован с использованием «коктейлей Молотова». Блогер связывал эти происшествия с угрозами, поступавшими ему ранее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.