Опальный украинский блогер Шарий заявил, что у убитого Портнова был компромат на Зеленского

Шарий: Портнов перед смертью готовился обнародовать компромат на Зеленского
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Блогер выдвинул версию, согласно которой за убийством может стоять офис Зеленского
Блогер выдвинул версию, согласно которой за убийством может стоять офис Зеленского Фото:
новость из сюжета
В Испании застрелен экс-советник Януковича Андрей Портнов

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов перед смертью готовился обнародовать компромат, якобы разоблачающий президента Украины Владимира Зеленского и его окружение. Об этом рассказал украинский блогер Анатолий Шарий.

«К сожалению, сердце Андрея остановилось до момента обнародования им компромата на Зеленского и его преступное окружение», — написал Шарий в своем telegram-канале. Блогер выдвинул версию, согласно которой за убийством может стоять офис Зеленского. Шарий также провел параллели между этим убийством и покушениями на себя, произошедшими в Испании в 2023–2024 годах.

Испанские СМИ и правоохранительные органы 21 мая сообщили об убийстве Андрея Портнова. По данным радиостанции Cadena Ser, Портнов был застрелен утром у входа в «Американскую школу Мадрида» в городе Посуэло-де-Аларкон, пригороде испанской столицы.

Напомним, что в марте 2024 года Шарий заявлял о вооруженном нападении на его автомобиль, а в октябре 2023 года его дом был атакован с использованием «коктейлей Молотова». Блогер связывал эти происшествия с угрозами, поступавшими ему ранее.

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Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов перед смертью готовился обнародовать компромат, якобы разоблачающий президента Украины Владимира Зеленского и его окружение. Об этом рассказал украинский блогер Анатолий Шарий. «К сожалению, сердце Андрея остановилось до момента обнародования им компромата на Зеленского и его преступное окружение», — написал Шарий в своем telegram-канале. Блогер выдвинул версию, согласно которой за убийством может стоять офис Зеленского. Шарий также провел параллели между этим убийством и покушениями на себя, произошедшими в Испании в 2023–2024 годах. Испанские СМИ и правоохранительные органы 21 мая сообщили об убийстве Андрея Портнова. По данным радиостанции Cadena Ser, Портнов был застрелен утром у входа в «Американскую школу Мадрида» в городе Посуэло-де-Аларкон, пригороде испанской столицы. Напомним, что в марте 2024 года Шарий заявлял о вооруженном нападении на его автомобиль, а в октябре 2023 года его дом был атакован с использованием «коктейлей Молотова». Блогер связывал эти происшествия с угрозами, поступавшими ему ранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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