Следствие связало убийство экс-советника Януковича с конфликтом на Украине

Испанские следователи не исключают, что убийство бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова связано с конфликтом на Украине. Сообщила газета 20 Minutos. Среди других версий — сведение счетов, связанное с организованной преступностью или долгами.
"Следствие в Испании не исключает связи убийства экс-советника Януковича Портнова с конфликтом на Украине", — передает издание. Силовые структуры не исключают, что происшествие может быть связано с разборками между представителями организованной преступности.
Портнов был застрелен утром 21 мая в Посуэло-де-Аларкон, пригороде Мадрида, у Американской школы, куда он отвозил детей. Нападение совершили два или три человека, которые выпустили пять пуль — одна, смертельная, попала в голову. Нападавшие скрылись в лесистой местности, полиция пока не задержала подозреваемых. Газета ABC указала на возможные политические мотивы или долги как причины преступления.
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