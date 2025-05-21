Следствие связало убийство экс-советника Януковича с конфликтом на Украине

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Испанские следователи рассматривают версию сведения счетов в деле об убийстве Портнова
Испанские следователи рассматривают версию сведения счетов в деле об убийстве Портнова Фото:
новость из сюжета
В Испании застрелен экс-советник Януковича Андрей Портнов

Испанские следователи не исключают, что убийство бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова связано с конфликтом на Украине. Сообщила газета 20 Minutos. Среди других версий — сведение счетов, связанное с организованной преступностью или долгами.

"Следствие в Испании не исключает связи убийства экс-советника Януковича Портнова с конфликтом на Украине", — передает издание. Силовые структуры не исключают, что происшествие может быть связано с разборками между представителями организованной преступности.

Портнов был застрелен утром 21 мая в Посуэло-де-Аларкон, пригороде Мадрида, у Американской школы, куда он отвозил детей. Нападение совершили два или три человека, которые выпустили пять пуль — одна, смертельная, попала в голову. Нападавшие скрылись в лесистой местности, полиция пока не задержала подозреваемых. Газета ABC указала на возможные политические мотивы или долги как причины преступления.

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Испанские следователи не исключают, что убийство бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова связано с конфликтом на Украине. Сообщила газета 20 Minutos. Среди других версий — сведение счетов, связанное с организованной преступностью или долгами. "Следствие в Испании не исключает связи убийства экс-советника Януковича Портнова с конфликтом на Украине", — передает издание. Силовые структуры не исключают, что происшествие может быть связано с разборками между представителями организованной преступности. Портнов был застрелен утром 21 мая в Посуэло-де-Аларкон, пригороде Мадрида, у Американской школы, куда он отвозил детей. Нападение совершили два или три человека, которые выпустили пять пуль — одна, смертельная, попала в голову. Нападавшие скрылись в лесистой местности, полиция пока не задержала подозреваемых. Газета ABC указала на возможные политические мотивы или долги как причины преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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