В соцсетях появилась информация о стрельбе в тюменской школе

Информация о стрельбе в тюменской школе оказалась фейком
© Служба новостей «URA.RU»
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В соцсетях появилась информация о том, что ученик одной из тюменских школ получил огнестрельное ранение
В соцсетях появилась информация о том, что ученик одной из тюменских школ получил огнестрельное ранение Фото:

Информация о том, что в школе на Московском тракте Тюмени один из учеников получил огнестрельное ранение, оказалась фейком. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее пост об инциденте был размещен в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте».

«Это неправда. Никакой стрельбы в школе на Московском тракте не было», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.

В школе №88, которая находится на Московском тракте, агентству также опровергли информацию об инциденте. «Нет. У нас все хорошо», — сообщил агентству по телефону один из сотрудников образовательного учреждения.

Информацию об инциденте также опровергли в Информационном центре правительства региона. «„В некоторых тюменских группах в соцсетях публикуется данные о том, что сегодня якобы в одной из школ Тюмени на ул. Московский тракт произошла стрельба, в результате был ранен ребенок. Это не соответствует действительности. Это фейк. В образовательных учреждениях Тюмени и Тюменской области данных инцидентов не зафиксировано“, — отметили в инфоцентре со ссылкой на департамент образования Тюменской области.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писал о том, что о том, что в соцсетях появилась информация о «новом» вирусе, который способен вызвать кашель с кровью. Она также оказалась недостоверной.

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Информация о том, что в школе на Московском тракте Тюмени один из учеников получил огнестрельное ранение, оказалась фейком. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее пост об инциденте был размещен в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте». «Это неправда. Никакой стрельбы в школе на Московском тракте не было», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности. В школе №88, которая находится на Московском тракте, агентству также опровергли информацию об инциденте. «Нет. У нас все хорошо», — сообщил агентству по телефону один из сотрудников образовательного учреждения. Информацию об инциденте также опровергли в Информационном центре правительства региона. «„В некоторых тюменских группах в соцсетях публикуется данные о том, что сегодня якобы в одной из школ Тюмени на ул. Московский тракт произошла стрельба, в результате был ранен ребенок. Это не соответствует действительности. Это фейк. В образовательных учреждениях Тюмени и Тюменской области данных инцидентов не зафиксировано“, — отметили в инфоцентре со ссылкой на департамент образования Тюменской области. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писал о том, что о том, что в соцсетях появилась информация о «новом» вирусе, который способен вызвать кашель с кровью. Она также оказалась недостоверной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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