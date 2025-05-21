В Перми заметили мужчину, который ходил по улицам с оружием. Видео

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Странного мужчину проверят в полиции
Странного мужчину проверят в полиции Фото:

В Перми в микрорайоне Парковый замечен мужчина с оружием. Он спокойно шел по улице, а в руках был предмет похожий на автомат. Видеозапись пермячка опубликовала в telegram-канале «Пермское чтиво».

«Странно! С автоматом ходит. Посмотри-ка, посреди улицы», — удивилась автор видеозаписи.

На кадрах видно, как мужчина перешел дорогу и направился дальше по тротуару. Уточняется, что все происходит в микрорайоне Парковый. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что уточняют информацию относительно данного случая.

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В Перми в микрорайоне Парковый замечен мужчина с оружием. Он спокойно шел по улице, а в руках был предмет похожий на автомат. Видеозапись пермячка опубликовала в telegram-канале «Пермское чтиво». «Странно! С автоматом ходит. Посмотри-ка, посреди улицы», — удивилась автор видеозаписи. На кадрах видно, как мужчина перешел дорогу и направился дальше по тротуару. Уточняется, что все происходит в микрорайоне Парковый. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что уточняют информацию относительно данного случая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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