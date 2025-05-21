Странного мужчину проверят в полиции
В Перми в микрорайоне Парковый замечен мужчина с оружием. Он спокойно шел по улице, а в руках был предмет похожий на автомат. Видеозапись пермячка опубликовала в telegram-канале «Пермское чтиво».
«Странно! С автоматом ходит. Посмотри-ка, посреди улицы», — удивилась автор видеозаписи.
На кадрах видно, как мужчина перешел дорогу и направился дальше по тротуару. Уточняется, что все происходит в микрорайоне Парковый. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что уточняют информацию относительно данного случая.
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