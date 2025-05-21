В Екатеринбурге отменили рейс до Москвы, где идет атака беспилотников. Скрин

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Самолет должен был вылететь в 23:10
Самолет должен был вылететь в 23:10 Фото:

В Кольцово отменили рейс ЕкатеринбургМосква компании «Аэрофлот». Самолет должен был приземлиться в Шереметьево, но в аэропорту введены ограничения. Связаны ли эти события, доподлинно неизвестно.

Судя по онлайн-табло, рейс SU-1415 должен был вылететь в 23:10, но сейчас у него стоит статус «Отменен». При этом другие рейсы «Аэрофлота» до Москвы на более раннее время заканчивают посадку и регистрируют пассажиров. 

Ранее «Уральские авиалинии» отправили два самолета на запасные аэродромы. Причиной также послужило временное закрытие аэропортов Домодедово и Жуковского.

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В Кольцово отменили рейс Екатеринбург — Москва компании «Аэрофлот». Самолет должен был приземлиться в Шереметьево, но в аэропорту введены ограничения. Связаны ли эти события, доподлинно неизвестно. Судя по онлайн-табло, рейс SU-1415 должен был вылететь в 23:10, но сейчас у него стоит статус «Отменен». При этом другие рейсы «Аэрофлота» до Москвы на более раннее время заканчивают посадку и регистрируют пассажиров.  Ранее «Уральские авиалинии» отправили два самолета на запасные аэродромы. Причиной также послужило временное закрытие аэропортов Домодедово и Жуковского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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