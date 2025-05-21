В Кольцово отменили рейс Екатеринбург — Москва компании «Аэрофлот». Самолет должен был приземлиться в Шереметьево, но в аэропорту введены ограничения. Связаны ли эти события, доподлинно неизвестно.
Судя по онлайн-табло, рейс SU-1415 должен был вылететь в 23:10, но сейчас у него стоит статус «Отменен». При этом другие рейсы «Аэрофлота» до Москвы на более раннее время заканчивают посадку и регистрируют пассажиров.
Ранее «Уральские авиалинии» отправили два самолета на запасные аэродромы. Причиной также послужило временное закрытие аэропортов Домодедово и Жуковского.
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