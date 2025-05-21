«Уральские авиалинии» экстренно сажают самолеты на запасные аэродромы

Пассажиров просят следить за статусами рейсов на онлайн-табло
«Уральские авиалинии» отправляют самолеты на запасные аэродромы из-за ограничений на прием судов в Московской области. Об этом заявила пресс-служба авиакомпании.
Вынужденно не в конечной точке приземлился рейс Екатеринбург — Домодедово (сел во Внуково). Та же история произошла с бортом Махачкала — Жуковский (сел в Нижнем Новгороде).
Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений на взлет и посадку в аэропортах Домодедово и Жуковский. Спустя час авиагавани начали возобновлять работу.
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