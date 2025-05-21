«Уральские авиалинии» экстренно сажают самолеты на запасные аэродромы

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Пассажиров просят следить за статусами рейсов на онлайн-табло
Пассажиров просят следить за статусами рейсов на онлайн-табло Фото:

«Уральские авиалинии» отправляют самолеты на запасные аэродромы из-за ограничений на прием судов в Московской области. Об этом заявила пресс-служба авиакомпании.

Вынужденно не в конечной точке приземлился рейс Екатеринбург — Домодедово (сел во Внуково). Та же история произошла с бортом Махачкала — Жуковский (сел в Нижнем Новгороде).

Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений на взлет и посадку в аэропортах Домодедово и Жуковский. Спустя час авиагавани начали возобновлять работу. 

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«Уральские авиалинии» отправляют самолеты на запасные аэродромы из-за ограничений на прием судов в Московской области. Об этом заявила пресс-служба авиакомпании. Вынужденно не в конечной точке приземлился рейс Екатеринбург — Домодедово (сел во Внуково). Та же история произошла с бортом Махачкала — Жуковский (сел в Нижнем Новгороде). Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений на взлет и посадку в аэропортах Домодедово и Жуковский. Спустя час авиагавани начали возобновлять работу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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