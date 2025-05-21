В ХМАО боец СВО написал заявление в полицию на жену, которую сам преследовал

В ХМАО боец СВО преследовал экс-жену из-за кражи 1,4 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Контрактник написал заявление на бывшую жену, которая якобы заказала его избиение
Контрактник написал заявление на бывшую жену, которая якобы заказала его избиение Фото:

В Нижневартовске боец СВО, избивший бывшую жену якобы за то, что она присвоила его деньги, написал на нее заявление в полицию. Он обвиняет ее в том, что по заказу экс-супруги его избила толпа мужчин.

«В полицию поступило заявление. Проводится экспертиза и проверка», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД.

В 2023 году югорчанин оказался фигурантом уголовного дела об организации незаконной миграции. Тогда же он познакомился со своей будущей супругой, женился и отправился в зону СВО. Пока он был на фронте, его жена встретила другого мужчину и решила подать на развод, при этом якобы присвоила деньги своего мужа.

Вернувшись с фронта, он попытался вернуть деньги и поначалу пытался решить вопрос законным путем. Он обратился в полицию с заявлением, что супруга сняла с его банковской карты и присвоила 1,4 миллиона рублей, которые он получил за участие в СВО. Однако ему отказано было в возбуждении дела на основании того, что эти деньги являются совместно нажитым имуществом.

Тогда он стал преследовать экс-супругу, а однажды даже напал на ее маму. Его бывшая жена в отместку за преследования якобы заказала его избиение, и он написал на нее заявление. Однако инсайдер URA.RU из силовых структур считает такое обвинение слишком громким. «Они уже довольно давно конфликтуют, но, чтобы делать такие заявления нужны какие-то доводы, что тебя „заказали“, а ты не просто где-то подрался», — поделился инсайдер.

Делом контрактника будет заниматься военное следственное управление следственного комитета РФ Тюменского гарнизона. Агентство запросило в ведомстве комментарий. На момент публикации ответ не поступил.

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В Нижневартовске боец СВО, избивший бывшую жену якобы за то, что она присвоила его деньги, написал на нее заявление в полицию. Он обвиняет ее в том, что по заказу экс-супруги его избила толпа мужчин. «В полицию поступило заявление. Проводится экспертиза и проверка», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД. В 2023 году югорчанин оказался фигурантом уголовного дела об организации незаконной миграции. Тогда же он познакомился со своей будущей супругой, женился и отправился в зону СВО. Пока он был на фронте, его жена встретила другого мужчину и решила подать на развод, при этом якобы присвоила деньги своего мужа. Вернувшись с фронта, он попытался вернуть деньги и поначалу пытался решить вопрос законным путем. Он обратился в полицию с заявлением, что супруга сняла с его банковской карты и присвоила 1,4 миллиона рублей, которые он получил за участие в СВО. Однако ему отказано было в возбуждении дела на основании того, что эти деньги являются совместно нажитым имуществом. Тогда он стал преследовать экс-супругу, а однажды даже напал на ее маму. Его бывшая жена в отместку за преследования якобы заказала его избиение, и он написал на нее заявление. Однако инсайдер URA.RU из силовых структур считает такое обвинение слишком громким. «Они уже довольно давно конфликтуют, но, чтобы делать такие заявления нужны какие-то доводы, что тебя „заказали“, а ты не просто где-то подрался», — поделился инсайдер. Делом контрактника будет заниматься военное следственное управление следственного комитета РФ Тюменского гарнизона. Агентство запросило в ведомстве комментарий. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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