В ХМАО боец СВО написал заявление в полицию на жену, которую сам преследовал

В Нижневартовске боец СВО, избивший бывшую жену якобы за то, что она присвоила его деньги, написал на нее заявление в полицию. Он обвиняет ее в том, что по заказу экс-супруги его избила толпа мужчин.
«В полицию поступило заявление. Проводится экспертиза и проверка», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД.
В 2023 году югорчанин оказался фигурантом уголовного дела об организации незаконной миграции. Тогда же он познакомился со своей будущей супругой, женился и отправился в зону СВО. Пока он был на фронте, его жена встретила другого мужчину и решила подать на развод, при этом якобы присвоила деньги своего мужа.
Вернувшись с фронта, он попытался вернуть деньги и поначалу пытался решить вопрос законным путем. Он обратился в полицию с заявлением, что супруга сняла с его банковской карты и присвоила 1,4 миллиона рублей, которые он получил за участие в СВО. Однако ему отказано было в возбуждении дела на основании того, что эти деньги являются совместно нажитым имуществом.
Тогда он стал преследовать экс-супругу, а однажды даже напал на ее маму. Его бывшая жена в отместку за преследования якобы заказала его избиение, и он написал на нее заявление. Однако инсайдер URA.RU из силовых структур считает такое обвинение слишком громким. «Они уже довольно давно конфликтуют, но, чтобы делать такие заявления нужны какие-то доводы, что тебя „заказали“, а ты не просто где-то подрался», — поделился инсайдер.
Делом контрактника будет заниматься военное следственное управление следственного комитета РФ Тюменского гарнизона. Агентство запросило в ведомстве комментарий. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!