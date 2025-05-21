21 мая 2025

В ХМАО за полмиллиарда рублей построят сквер вместо копии Эйфелевой башни

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югорске началось строительство сквера на месте снесенной копии Эйфелевой башни (архивное фото)
В Югорске началось строительство сквера на месте снесенной копии Эйфелевой башни (архивное фото) Фото:

В Югорске началось строительство нового сквера на месте демонтированной местной достопримечательности — миниатюрной копии Эйфелевой башни. Проект стоимостью 440 млн рублей, получивший название «Северное сияние», планируют завершить к ноябрю 2025 года. Об этом сообщил глава города Алексей Харлов.

«Это самый сложный объект из тех, которые мне приходилось реализовывать, поэтому считаю для себя принципиальным уложиться в запланированные сроки окончания строительства. Для этого мы приложим максимальные усилия, тем более что, подрядчик у нас надежный, проверенный», — заявил Харлов.

В сквере будут аттракционы и освещение, которое установят на всей территории парка. Подсвечиваться также будут скамейки, большая сцена, пешеходные дорожки и другие зоны. Вместе с этим на озеленение потратят порядка 10 миллионов рублей.

Глава города также взял на себя обязательство лично следить за сроками и качеством выполнения работ подрядчиками. Он уже провел выездное совещание на объекте, где ведутся масштабные подготовительные работы. Интерес к проекту проявил губернатор Югры Руслан Кухарук, посетивший Югорск в начале мая. Идея реконструкции центрального сквера «Северное сияние» стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Средства на реализацию проекта выделены из федерального, регионального и городского бюджетов.

Ранее URA.RU писало, что в Югорск с инспекцией приезжал губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Он лично оценил ход строительства важных социальных объектов. В городе ведется строительство взрослой поликлиники, нового корпуса политехнического колледжа и капитальный ремонт школы №5, а также разрабатывается документация для ремонта улицы Садовой и обсуждается реновация жилых микрорайонов.

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В Югорске началось строительство нового сквера на месте демонтированной местной достопримечательности — миниатюрной копии Эйфелевой башни. Проект стоимостью 440 млн рублей, получивший название «Северное сияние», планируют завершить к ноябрю 2025 года. Об этом сообщил глава города Алексей Харлов. «Это самый сложный объект из тех, которые мне приходилось реализовывать, поэтому считаю для себя принципиальным уложиться в запланированные сроки окончания строительства. Для этого мы приложим максимальные усилия, тем более что, подрядчик у нас надежный, проверенный», — заявил Харлов. В сквере будут аттракционы и освещение, которое установят на всей территории парка. Подсвечиваться также будут скамейки, большая сцена, пешеходные дорожки и другие зоны. Вместе с этим на озеленение потратят порядка 10 миллионов рублей. Глава города также взял на себя обязательство лично следить за сроками и качеством выполнения работ подрядчиками. Он уже провел выездное совещание на объекте, где ведутся масштабные подготовительные работы. Интерес к проекту проявил губернатор Югры Руслан Кухарук, посетивший Югорск в начале мая. Идея реконструкции центрального сквера «Северное сияние» стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Средства на реализацию проекта выделены из федерального, регионального и городского бюджетов. Ранее URA.RU писало, что в Югорск с инспекцией приезжал губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Он лично оценил ход строительства важных социальных объектов. В городе ведется строительство взрослой поликлиники, нового корпуса политехнического колледжа и капитальный ремонт школы №5, а также разрабатывается документация для ремонта улицы Садовой и обсуждается реновация жилых микрорайонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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