Губернатор ХМАО раскрыл, когда завершится строительство соцобъектов в Югорске

В Югорске продолжается активное строительство и модернизация ключевых городских объектов, среди которых взрослая поликлиника, новый корпус политехнического колледжа и капитальный ремонт школы №5. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
"Объем выполнения работ по взрослой поликлинике Югорской городской больницы составляет 34%. По контракту объект должен быть введен в эксплуатацию в этом году. В будущем здесь появятся современные лаборатории и процедурные кабинеты", — рассказал глава округа.
Также завершается возведение нового корпуса Югорского политехнического колледжа. Планируется, что уже в новом учебном году студенты смогут приступить к занятиям в обновленных аудиториях. Также капитальный ремонт школы №5 строители пообещали завершить к началу учебного года.
"Посетил улицу Садовую, пообщался с жительницей одного из домов. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации, чтобы отремонтировать улицу в следующем году", — добавил Кухарук. Также губернатор вместе с главой города обсудили снос аварийного фонда и реновацию 3-го микрорайона.
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