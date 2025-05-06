Губернатор ХМАО раскрыл, когда завершится строительство соцобъектов в Югорске

В Югорске строительство ключевых соцобъектов завершится в этом году
© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук посетил Югорск во время рабочей поездки
Руслан Кухарук посетил Югорск во время рабочей поездки Фото:

В Югорске продолжается активное строительство и модернизация ключевых городских объектов, среди которых взрослая поликлиника, новый корпус политехнического колледжа и капитальный ремонт школы №5. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

"Объем выполнения работ по взрослой поликлинике Югорской городской больницы составляет 34%. По контракту объект должен быть введен в эксплуатацию в этом году. В будущем здесь появятся современные лаборатории и процедурные кабинеты", — рассказал глава округа.

Также завершается  возведение нового корпуса Югорского политехнического колледжа. Планируется, что уже в новом учебном году студенты смогут приступить к занятиям в обновленных аудиториях. Также капитальный ремонт школы №5 строители пообещали завершить к началу учебного года.

"Посетил улицу Садовую, пообщался с жительницей одного из домов. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации, чтобы отремонтировать улицу в следующем году", — добавил Кухарук. Также губернатор вместе с главой города обсудили снос аварийного фонда и реновацию 3-го микрорайона.

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В Югорске продолжается активное строительство и модернизация ключевых городских объектов, среди которых взрослая поликлиника, новый корпус политехнического колледжа и капитальный ремонт школы №5. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук. "Объем выполнения работ по взрослой поликлинике Югорской городской больницы составляет 34%. По контракту объект должен быть введен в эксплуатацию в этом году. В будущем здесь появятся современные лаборатории и процедурные кабинеты", — рассказал глава округа. Также завершается  возведение нового корпуса Югорского политехнического колледжа. Планируется, что уже в новом учебном году студенты смогут приступить к занятиям в обновленных аудиториях. Также капитальный ремонт школы №5 строители пообещали завершить к началу учебного года. "Посетил улицу Садовую, пообщался с жительницей одного из домов. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации, чтобы отремонтировать улицу в следующем году", — добавил Кухарук. Также губернатор вместе с главой города обсудили снос аварийного фонда и реновацию 3-го микрорайона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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