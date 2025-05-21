Рубио отказался давать Украине военные гарантии

Рубио: США не предоставляли Украине военных гарантий в рамках сделки по металлам
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Госсекретарь США Рубио отрицает военные гарантии Украине
Госсекретарь США Рубио отрицает военные гарантии Украине Фото:
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США и Украина подписали сделку по минеральным ресурсам

США не предоставляли Украине никаких гарантий военного характера в рамках соглашения о сотрудничестве по редкоземельным металлам. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе слушаний в Палате представителей.

«Никаких военных гарантий нет», — заявил Рубио, отвечая на соответствующий вопрос парламентариев, пишут РИА Новости. По его словам, Вашингтон не исключает введения «разрушительных санкций» против России, однако в данный момент американская администрация делает ставку на дипломатические методы урегулирования конфликта.

Рубио уточнил, что президент США Дональд Трамп «ясно дал понять, что у него есть варианты по усилению санкций против России, если это потребуется». Однако, по его словам, глава государства предпочел бы достижение мирного соглашения между сторонами.

США и Украина заключили соглашение о развитии экономического партнерства. В рамках этого документа Вашингтон получает расширенный доступ к украинским редкоземельным металлам, пишет телеканал 360.

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США не предоставляли Украине никаких гарантий военного характера в рамках соглашения о сотрудничестве по редкоземельным металлам. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе слушаний в Палате представителей. «Никаких военных гарантий нет», — заявил Рубио, отвечая на соответствующий вопрос парламентариев, пишут РИА Новости. По его словам, Вашингтон не исключает введения «разрушительных санкций» против России, однако в данный момент американская администрация делает ставку на дипломатические методы урегулирования конфликта. Рубио уточнил, что президент США Дональд Трамп «ясно дал понять, что у него есть варианты по усилению санкций против России, если это потребуется». Однако, по его словам, глава государства предпочел бы достижение мирного соглашения между сторонами. США и Украина заключили соглашение о развитии экономического партнерства. В рамках этого документа Вашингтон получает расширенный доступ к украинским редкоземельным металлам, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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