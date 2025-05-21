Автоэксперт Шкуматов рассказал, какие машины могут оказаться под запретом в такси

Для использования в такси будут разрешены Lada Granta, Vesta, Iskra и другие модели с достаточной локализацией, а также «Москвич» и Evolute. Большинство машин зарубежных марок, включая Kia, Hyundai и Renault, в реестр не попадут. Об этом URA.RU рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
«По критерию 3200 баллов промышленной локализации подходят Lada Granta (все кузова), Lada Vesta (седан, SW, Cross), Lada Iskra (вышла в 2025 г.), Lada Largus/Niva Travel при подтверждении баллов», — заявил автоэксперт корреспонденту URA.RU. Он добавил, что по критериям специальных инвестиционных контрактов (СПИК) также проходят модели «Москвич» 3, 3е, 6 и Evolute i-Pro.
Большинство используемых в такси на территории России автомобилей не соответствуют установленным критериям. В частности, Петр Шкуматов обозначил такие марки, как Kia (Rio и K5), Hyundai, включая Solaris и Creta, а также Renault Logan/Sandero, Volkswagen Polo/Rapid, Toyota, Nissan, Geely, Haval, Chery, Omoda и другие.
Напомним, Совет Федерации одобрил закон о локализации автомобилей, используемых в такси. Исключение сделали для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.